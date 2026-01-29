“Soy hincha de Junior. Antes de llegar al América siempre lo dije”: Cristian Barrios

Junior se armó hasta los dientes. Más allá de tener a Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez y Luis Fernando Muriel, el equipo tiburón se florea con sus nuevos refuerzos, entre ellos, la incorporación de Cristian Barrios, uno de los jugadores más desequilibrantes del FPC.

Barrios empezó agradeciendo la oportunidad en el equipo de sus amores:”Muy contento. Esto era un sueño, no solo de mi hermano y mío, sino de toda la familia. Gracias a Dios se pudo dar, pude venir a reforzar al campeón de Colombia. Aquí estoy. Este sueño toca agrandarlo más, sueño con salir campeón”.

Barrios palpita el partido de Junior contra Pereira por la Liga Betplay

El jugador se integró al equipo y a los pocos días tuvo que debutar: “Así como llegué me tocó estar disponible para el cuerpo técnico, al club, al profe que me necesitaba. El grupo me ha acogido de la mejor manera. Desde el primer día se sintió el apoyo, el cariño y quiero cumplir mis sueños”.

El próximo juego contra Pereira es importante en la suma de puntos antes de comenzar la Copa Libertadores: “Es un partido trampa, pero hay que afrontarlo con la misma humildad, con el mismo trabajo con el que enfrentamos a Millonarios. Pereira fue a Bogotá para afrontar un buen juego ante Santa Fe. Tenemos una semana para acoplarnos más, conocernos más, para que el profe tenga más ideas claras. Es un partido duro, pero somos los campeones de Colombia”.

Barrios está encantado en el Junior: "No puedo esconder el amor por este club, por esta camiseta"

Cristian Barrios reveló detalles de su salida de la ‘mechita’: “Soy hincha de Junior. Antes de llegar al América siempre lo dije, incluso tuve el apoyo de los líderes de la barra del América. Porque ellos me dijeron que sabían que era hincha de Junior. No puedo esconder el amor por este club, por esta camiseta".

El extremo finalizó la rueda de prensa revelando sus momentos oscuros por llegar al equipo de sus amores: "Pasé una semana fuerte allá, pero supe asumir el error, que no era el momento, seguí entregando lo mejor de mí por América. Venía acá y siempre me decían que mis mejores partidos eran ante Junior y allá en Cali decían que siempre me regalaba. Estoy contento de estar acá”, concluyó.