Águilas Doradas vs. Inter de Bogotá EN VIVO hoy 1 de marzo: fecha 9 Liga BetPlay

Son líderes y si siguen con el ritmo del arranque del campeonato seguramente se clasificarán a los cuadrangulares, la mitad del campeonato avisa y señala la ruta, los bogotanos que estrenan nombre tienen un nuevo duelo en el FPC. Partido a las 4:00 p. m.

Fecha 9 del FPC: Águilas ha mostrado eficacia en ataque y mayor equilibrio defensivo

Águilas Doradas recibe al Internacional de Bogotá en el estadio Alberto Grisales, en uno de los duelos más atractivos de la novena jornada del torneo Apertura de la Liga BetPlay. El compromiso enfrenta a dos equipos en buen momento, con propuestas ofensivas que anticipan un choque dinámico.

El conjunto antioqueño llega fortalecido tras una racha positiva que le permitió escalar posiciones, destacándose su solidez reciente y el rendimiento en condición de local. En Rionegro, Águilas ha mostrado eficacia en ataque y mayor equilibrio defensivo, factores que lo convierten en un rival competitivo.

El Inter de Bogotá destaca en la Liga por su liderazgo y consistencia: líderes con 17 puntos

Por su parte, Internacional de Bogotá se presenta como la gran revelación del campeonato. Bajo la dirección de Ricardo Valiño, el equipo capitalino lidera la tabla y mantiene una destacada regularidad, respaldada por su capacidad goleadora y orden táctico. Además, ha sabido responder fuera de casa, consolidando su condición de candidato.

El historial reciente entre ambos sugiere partidos cerrados, por lo que se proyecta un duelo equilibrado. Aun así, el liderazgo y consistencia del conjunto bogotano lo perfilan como favorito para sumar puntos en esta exigente visita.

Con un partido menos y once unidades el equipo antioqueño le apuesta a meterse a los cuadrangulares, lleva casi veinte días sin conocer la derrota, desde la fecha 6 cuando enfrentó a Millonarios.

Dereck Moncada se ha convertido en uno de los más llamativos del fútbol colombiano en este 2026

El nombre de Dereck Moncada se ha convertido en uno de los más llamativos del fútbol colombiano en este 2026. Con apenas 18 años, el atacante lidera el frente ofensivo de Internacional de Bogotá, actual puntero de la Liga BetPlay, y su rendimiento ya despierta interés en el exterior.

El delantero, que acumula cinco goles en siete partidos, ha destacado por su velocidad, desequilibrio y capacidad de definición, cualidades que lo posicionan como una de las grandes revelaciones del torneo. Su llegada se dio mediante un préstamo con opción de compra de 600.000 dólares, cifra que hoy luce desfasada frente a su crecimiento.

El impacto de Moncada ha sido tal que clubes de la EFL Championship ya solicitaron condiciones para una posible transferencia. El valor que comienza a manejarse ronda los cuatro millones de dólares, reflejo del salto que ha dado en pocos meses.

Aunque no es el mayor goleador, está a un registro de los líderes de la tabla: se codea con grandes nombres en el FPC, Alfredo Morelos y Dayro Moreno, ambos con 6 anotaciones. El duelo se puede VER EN VIVO por Win Sports +.