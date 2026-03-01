En Junior reconocen fallas: "estamos sufriendo, necesitamos reforzar"

Junior de Barranquilla logró un triunfo importante en la fecha 9 de la Liga BetPlay al superar en condición de visita a Jaguares de Córdoba con marcador de 2-0, gracias a las anotaciones de Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez.

Con la victoria, el equipo 'rojiblanco' llegó a 15 puntos en el campeonato con un partido menos, por lo que se ubica en las primeras posiciones de la tabla.

Sin embargo, al término del duelo el entrenador Alfredo Arias reconoció una gran preocupación de cara a la continuidad de la Liga BetPlay y lo que será la participación en la Copa Conmebol Libertadores.

"En Junior estamos sufriendo": Alfredo Arias

En la rueda de prensa posterior al partido, el director técnico Alfredo Arias aceptó que Junior está sufriendo en la zona defensiva, principalmente en los balones aéreos y en la pelota quieta.

"Sí, estamos sufriendo y por más que entrenamos y pensamos en ello, las cosas como que se atraen, estamos sufriendo la pelota aérea y los centros al área", afirmo Arias.

El entrenador reconoció que para los próximos compromisos "necesita reforzar" y "hacer que los rivales no le cabeceen".

Liquidar los partidos

El entrenador rojiblanco también se refirió especialmente al problema de definición de sus dirigidos y agregó que se debe trabajar en "liquidar" rápidamente los partidos.

"Debimos liquidar el partido en el primer tiempo, tuvimos un par de ocasiones que erramos", dijo.

"Errar goles, errar goles no me preocupa, pero sí me ocupa. Me ocupa darle la confianza a los jugadores, que lo vuelvan a intentar y entrenar durante la semana", agregó.

Próximo partido de Junior

Tras la victoria sobe Jaguares, Junior de Barranquilla se preparará para recibir en el estadio Romelio Martínez a Alianza FC en partido de la fecha 10 de la Liga BetPlay.

El compromiso entre 'rojiblancos' y valduparenses está programado para el jueves 5 de marzo, a partir de las 8:20 de la noche.