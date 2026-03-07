Alberto Gamero: "Hasta hoy soy técnico del Deportivo Cali"

La rueda de prensa tardó más de lo esperado, el ambiente en el estadio era agresivo, infernal, tanto así que el mismo Hernán Darío Herrera se dio cuenta de la forma en la que era increpado el entrenador Alberto Gamero, el experimentado DT dio un paso al costado del equipo vallecaucano.

Tras casi 45 minutos después de la dura derrota, que poco importó en el balance, el técnico campeón con Tolima, Chicó y Millonarios fue claro y al punto: "Mira que responder preguntas hoy no me queda bien. Tengo a comentarles que hasta hoy soy el director técnico del Deportivo Cali".

El rendimiento no era buena, aunque los jugadores aseguraban que entendían el momento del equipo los hinchas se preocupan porque Cali roza la zona roja del descenso, el técnico prosiguó en rueda de prensa: "A ustedes les agradezco a muchos, la mayoría, les agradezco por la paciencia que tuvieron conmigo. Les agradezco por la amistad que brindamos a la a la hinchada quise venir aquí a hacer un buen proyecto, quise venir aquí a hacer un buen trabajo".

Tras varias ocasiones en las que el técnico estuvo cerca de irse, reconoció que fue su decisión: "Desafortunadamente no se pudo. Esto es fútbol, debo Irme hoy, no soy el peor pero tampoco soy el mejor, a la nueva a la junta directiva anterior. Gracias por confiar en mí y a esta nueva junta directiva encabezada por el doctor Rafael Tinoco y Fernando les agradezco por esa amistad que me han brindado".

Las rueda de prensa fue un duro momento para el técnico, incluso, con la voz entrecortada: "Les agradezco por este apoyo que me habían dado y la realidad es que cuando las cosas no andan bien, en todas partes o en todos los caminos de la vida, hay que mirar y hay que dar un paso al costado. Hoy a ustedes les agradezco todo, todo, todo. Y ojalá que esta gran institución, esta gran institución salga de esta situación que está porque se lo merece".

Cali solo logró doce puntos en diez presentaciones: "Repito, muchas gracias a la junta directiva, gracias por el apoyo. Y lo que me queda a mí es una gran tranquilidad y una gran satisfacción de que tuve un grupo de jugadores que en el día a día que se preparaban, que entrenaban, que sufrían, que se sacrificaban y me voy la verdad orgulloso de ese grupo que tenía".