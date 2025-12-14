Washington Aguerre llegó al Deportivo Independiente Medellín en febrero de 2025 como una de las grandes incorporaciones del equipo rojo de Antioquia, a partir de allí, el guardameta uruguayo no ha defraudado y se ha convertido en una pieza importante para el conjunto ‘poderoso’ gracias a sus buenas atajadas.

El portero de 32 años, que pese a ser protagonista de actitudes y situaciones polémicas, sigue demostrando su gran nivel en el arco del Medellín, así lo dejó en evidencia en el más reciente partido contra Atlético Nacional por la final de ida de la Copa BetPlay, atajando 5 pelotas de gol del equipo ‘verdolaga’.

Multicampeón de Copa Libertadores va por Aguerre

Teniendo en cuenta que el portero termina este diciembre su contrato con el Medellín, uno de los equipos que ha estado detrás de Aguerre desde el pasado mercado de fichajes ha vuelto a la carga por el portero uruguayo, así lo confirmó el periodista Martin Charquero, asegurando que Peñarol (5 veces campeón de Libertadores) iniciará prontodiálogos para concretar su traspaso.

El periodista uruguayo afirmó que el presidente de Peñarol, Juan Ignacio Ruglio, se reunirá esta semana que viene con el asesor del arquero (Rafael Monge) para negociar el regreso de Aguerre al equipo ‘Carbonero’, club donde surgió como futbolista y ha militado por varias temporadas.

Los números de Aguerre con el DIM

Durante este 2025 y sumando todas las competencias, el arquero ha logrado mantener su arco en cero durante 20 ocasiones en 44 partidos disputados, un buen registro que demuestra su aporte al equipo que dirige el técnico Alejandro Restrepo.

Aún no se sabe si el Medellín busque la renovación de Washington Aguerre, sin embargo, lo más lógico es que las directivas hagan una propuesta al arquero uruguayo para concretar su continuidad, sabiendo que el DIM logró boleto a la fase previa de la próxima Copa Libertadores, sin embargo, la decisión del jugador será clave para saber dónde jugará en el 2026.