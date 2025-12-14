Logo Deportes RCN Vertical
Atlético Nacional

Alerta en Nacional por lesionados para la final de vuelta de la Copa BetPlay

Nacional y Medellín empataron 0-0 en la final de ida de la Copa BetPlay.
Atlético Nacional no pudo hacer respetar su condición de local el empatar 0-0 con Deportivo Independiente Medellín en el partido de ida de la gran final de la Copa BetPlay.

El equipo 'verdolaga' tuvo mayor control del balón y generó las opciones de mayor riesgo, pero se encontró con el guardameta uruguayo Washington Aguerre, que tuvo una jornada inspirada al mantener en ceros el arco 'poderoso'.

Alerta en Nacional por lesionados

Durante el compromiso, Atlético Nacional sufrió dos importantes bajas por lesión.

La primera es la del mediocampista creativo Juan Manuel Rengifo, que se ha destacado durante el semestre como la gran revelación del conjunto 'verdolaga'.

Rengifo sufrió un golpe en el rostro que le permitió terminar el primer tiempo, pero que lo obligó a ser sustituido en la segunda mitad.

Por otro lado, el mediocampista de primera línea Jorman Campuzanono pudo terminar el partido al presentar una molestia en la parte posterior de una de sus piernas.

El mediocampista preocupó a la afición de cara al compromiso de vuelta de la gran final al dar muestras de dolor y dificultades para caminar.

Diego Arias, entrenador de Atlético Nacional explicó en rueda de prensa que esperarán a la evaluación del cuerpo médico para determinar el futuro de Campuzano.

"Campuzano tuvo una sensación en la parte posterior y con tiempo el médico nos dará su evolución y si podremos contar con él para el próximo partido", dijo el entrenador.

