Alerta en Millonarios: uno de sus arqueros no continuará para 2026

Millonarios quiere volver a ser protagonista en el fútbol colombiano y también buscará destacarse en el ámbito internacional gracias al cupo que obtuvo para la siguiente Copa Sudamericana a través de la Tabla de Reclasificación.

Pensando en esos objetivos, el equipo azul de la capital del país está desarrollando una serie de cambios en su nómina de jugadores y también en su dirección deportiva, donde recordemos llegó el argentino Ariel Michaloutsos para implementar un plan más robusto que sirva para potenciar el nivel de los futbolistas que seguirán y que se puedan realizar fichajes más exitosos.

Millonarios tendrá que buscar nuevo portero

Un equipo por lo general necesita de tres arqueros para su nómina, donde por lo menos dos sean de alto nivel que pelen la titularidad o aparezca cuando el otro se ausente por sanción o molestia física.

Pues bien, Millonarios venía en negociaciones con el arquero Iván Arboleda para renovar su contrato (el cual vence este 31 de diciembre), sin embargo, reportes indican que la propuesta del equipo ‘embajador’ no convenció al portero nariñense y fue rechazada, charlas que según el periodista Mariano Olsen no prosperaron y terminaron con su salida.

Arboleda y los números que tuvo en Millonarios

El portero que tenía la aprobación del técnico Hernán Torres para seguir en Millonarios, quedará como agente libre en el 2026 luego de vivir una época discreta en el equipo ‘embajador’, donde incluso rumores indicaron de actos de indisciplina que le impidieron obtener minutos y ser titular.

Arboleda nunca pudo asentarse en el conjunto ‘albiazul’ y en este segundo semestre no tuvo acción, siendo relegado en su momento por Diego Novoa y Guillermo de Amores, arqueros que ahora quedan con la responsabilidad de defender el arco de Millonarios, sin embargo, no se descarta y se prevé que las directivas vayan por un refuerzo para esta posición.