Selección Colombia: calendario y fixture oficial para el Mundial 2026

La Selección Colombia conoció este viernes 5 de diciembre su grupo y rivales para la Copa del Mundo de 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo quedó instalado en la zona K y deberá enfrentar a Portugal, Uzbekistán y un seleccionado que llegará desde el repechaje internacional (República Democrática del Congo, Nueva Caledonia o Jamaica).

Calendario y fixture oficial para el Mundial 2026

Hora después de llevarse a cabo el sorteo, la FIFA dio a conocer a través de su portal oficial el calendario y fixture completo de la Selección Colombia.

Se tiene previsto que la Selección Colombia debute en la Copa del Mundo el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán.

La segunda jornada la jugará el equipo colombiano el martes 23 de junio frente al seleccionado clasificado desde el repechaje (Nueva Caledonia/Jamaica/RD Congo).

La fase de grupos la cerrará Colombia el sábado 27 de junio contra Portugal.

Posibles sedes de los partidos de Colombia en el Mundial

Teniendo en cuenta el calendario emitido por la FIFA, la Selección Colombia jugaría sus dos primeros partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo en territorio mexicano.

Colombia se mediría con Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras que la segunda jornada la jugaría en el Estadio de Chivas en Guadalajara.

La fase de grupos la cerraría en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fecha 1:

Colombia Vs Uzbekistán

Hora: 11:00 A.M.

Estadio Azteca de Ciudad de México

Fecha 2:

Colombia Vs (Nueva Caledonia/Jamaica/RD Congo)

Hora: 11:00 A.M.

Estadio de Chivas en Guadalajara

Fecha 3:

Colombia Vs Portugal

Hard Rock Stadium de Miami

Hora: 11:00 A.M.

