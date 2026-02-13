Alfredo Arias se desquitó con Once Caldas: hubiera deseado que siguieran por su mal momento

La fecha 6 de la Liga BetPlay está llegando a su fin y dos de los principales protagonistas fueron Once Caldas y Junior de Barranquilla, quienes pisaron el terreno de juego del Estadio Palogrande y protagonizaron un auténtico espectáculo deportivo con varios goles.

El 'blanco blanco' fue el equipo que logró llevarse los tres puntos de la victoria tras vencer a la escuadra 'tiburón' por un marcador de 2-1. Claramente un nuevo resultado negativo para Alfredo Arias no le convenía en la búsqueda de defender el título y se sinceró al decir que hubiera preferido que Once Caldas siguiera pasando por ese "bache" negativo.

Alfredo Arias sumó una nueva derrota frente a Once Caldas

Las emociones llegaron bastante temprano, ya que sobre el minuto 6 Jefry Zapata rompió el equilibrio con un gol temprano que encendió la esperanza de la afición local. Zapata capitalizó una buena jugada en ataque para batir al portero rival y poner al equipo de casa en ventaja, estableciendo el ritmo de un encuentro que sería intenso y competitivo.

Junior respondió sobre el minuto 18 con anotación de Joel Canchimbo, quien aprovechó una desconcentración en la zaga caldense para empatar el marcador. Sin embargo, la alegría visitante duró poco, ya que sobre el 35, Michael Barrios volvió a poner en ventaja a Once Caldas tras una definición precisa dentro del área.

Alfredo Arias se marchó con las manos vacías de un nuevo estadio en Colombia en un partido donde reconoció que sus jugadores no hicieron una buena labor, les faltó efectividad, el arquero rival fue mejor, pero sobre todo en donde confesó que hubiera deseado que Once Caldas siguiera pasando por su "empatitis".

“Nunca dejo de mencionar al rival. Ellos venían muy urgidos por un resultado. En el saludo con ‘el Arriero’ le dije que su equipo se viene comportando bien y que ese bache era transitorio. Hubiera deseado que no salieran de ese bache hoy, pero fueron muy efectivos, tuvieron dos y lo hicieron. Nuestro arquero no pudo tapar, el de ellos sí. Nos faltó defender mejor y definir mejor. Algún día me retiraré de esto y seguirá siendo donde se definen los partidos. Desde que se creó esto, en las dos áreas es donde se marca el resultado. Defendimos mal nuestro arco y no tuvimos la efectividad necesaria para hacer los goles".

Alfredo Arias no se mostró descontento tras la derrota

El estratega uruguayo también hizo su respectivo análisis del compromiso, en donde menciona que hubo errores clave que le costaron los tres puntos, pero que justamente cometerlos en el inicio de la temporada es lo importante para irlos corrigiendo en el transcurso del torneo.

“Cosas a favor son que el equipo nunca se entregó y estuvimos siempre abajo en el marcador. Hicimos cosas buenas ofensivamente, tuvimos la pelota, en el primer tiempo tuvimos varias chances y no las convertimos. Luego del empate tuvimos ocasiones que no hicimos. Tuvimos errores graves que nos pusieron en desventaja, lo tenemos que corregir. Quinto partido, esto recién empieza y hay tiempo para adelante. Estamos en la fase de corregir lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Después ya no hay tiempo, ya no hay premura. El equipo se plantó bien ante un rival que acá se crece mucho. Siempre quisimos ir al frente y eso es rescatable”