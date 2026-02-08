Alianza vs Once Caldas EN VIVO HOY domingo 8 de febrero - Liga BetPlay 2026-I

Alianza FC y Once Caldas se enfrentarán este domingo 8 de febrero en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, en un duelo correspondiente a la quinta fecha de la Liga BetPlay, con realidades distintas para ambos equipos.

El conjunto vallenato llega al compromiso en la decimonovena posición, con apenas un punto en cuatro partidos, panorama que lo obliga a sumar de a tres no solo para mejorar en la tabla, sino también porque la continuidad del técnico Hubert Bodhert está en el foco tras el flojo inicio de campeonato.

Once Caldas, por su parte, ha logrado seis unidades en lo que va del certamen y sabe que una victoria en condición de visitante le permitiría volver a meterse parcialmente en el grupo de los ocho, consolidando el proceso que viene adelantando en este arranque de temporada.

Con necesidades claras en ambos bandos, se espera un partido abierto y con intenciones ofensivas en Valledupar, donde Alianza buscará reaccionar ante su gente y Once Caldas intentará aprovechar la presión del rival para sacar rédito en la tabla.

Alianza vs Once Caldas: cómo VER EN VIVO HOY domingo 8 de febrero

El partido Alianza vs Once Caldas, por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-I se disputará este domingo 8 de febrero a partir de las 16:10 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Win Play, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 16:10

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:10

España: 23:10

Bolivia y Venezuela: 17:10

Estados Unidos: 17:10 (D.C. y Florida) - 16:10 (Chicago) - 13:10 (Los Ángeles)

México: 15:10