[VIDEO] Luis Díaz firmó triplete especial con Bayern; superó su temporada anterior

Si hay una figura en el partido entre Bayern Múnich vs Hoffenheim por la Bundesliga es nada más ni nada menos que Luis Fernando Díaz Marulanda. El extremo guajiro dio golpetazos desde el primer minuto con su desborde por la banda izquierda. De hecho, se movió por la derecha y por el centro del campo para firmar sus golazos.

Vea también: Egan Bernal hizo un carrerón y es bicampeón de ruta de los Nacionales de Ciclismo

Una noche de ensueño con el Bayern Múnich tuvo Luis Díaz. Volvió a la titularidad después de que fuera suplente contra el Hamburgo, partido en el que, apenas ingresó, marcó el empate. Ahora, arrancando desde el comienzo, su impacto y su huella fue notoria.

Aunque Harry Kane firmó los primeros dos goles para el Bayern en busca de regresar a la victoria tras dos resultados grises (una derrota ante Augsburgo, la primera en Bundesliga y un empate con Hamburgo), Luis Díaz fue estelar generando dos penales. El que abrió el marcador por la banda derecha demostrando su versatilidad en el campo de juego, y el segundo en su posición natural.

EL TRIPLETE ESTELAR DE LUIS DÍAZ: PRIMERO EN BUNDESLIGA

Antes de que acabara la primera parte, Luis Díaz recibió un pase de Harry Kane, se acomodó en el área, amagó para engañar a los dos defensas que intentaron cubrir el remate y sacó un disparo al segundo palo que dejó a Oliver Baumann quieto. Este fue el tercer tanto para los bávaros con el que se fueron al descanso.

Un impacto directo y necesario de Luis Díaz que fue vital para poder destrabar un partido complejo, pese a la superioridad numérica del Bayern Múnich ante el Hoffenheim, tercero de la Bundesliga.

Le puede interesar: ¿Lorenzo los convocará? Los tres jugadores de Santa Fe que fue a ver a Techo

En el segundo tiempo, Luis Díaz siguió dando de qué hablar con esa sociedad que se ha creado entre el colombiano y Michael Olise. El extremo francés desbordó sobre los 62 minutos y asistió para un sutil toque de 'Lucho' para vulnerar nuevamente el arco del Hoffenheim.

Faltaba la joya en el partido. Luis Díaz firmó su primer triplete en la historia con el Bayern Múnich en el minuto 89 cuando recibió un pase de Jamal Musiala, recortó por la banda izquierda centralizándose y sacó un remate raso que Oliver Baumann no pudo detener.

Aunque el Hoffenheim intentó complicar al Bayern Múnich, la expulsión que generó el guajiro en el primer tiempo fue suficiente para que el equipo bávaro fuera a buscar el resultado volcándose al ataque y atacando por los espacios que dejaba su rival. ‘Lucho’ se ganó la pelota y el aplauso de todo el Allianz Arena necesario para recuperar confianza.

LUIS DÍAZ SUPERÓ SU MEJOR MARCA DEL LIVERPOOL

Bien había dicho Harry Kane que Luis Díaz podía marcar más de 17 goles o hasta más de 20 en su primera etapa con el Bayern Múnich y así fue. Sus primeros siete meses han sido estelares.

Lea también: Técnico del FPC se sinceró: "No entiendo las reglas del fútbol"

Ya suma un título y ha disputado un total de 30 partidos firmando 18 goles y 11 asistencias, es decir, ha participado en 29 anotaciones del Bayern Múnich, casi el mismo número de presencias en el campo de juego.

Con esta marca, Luis Díaz dejó atrás su mejor temporada con el Liverpool. Justamente, la edición de la Premier League anterior dejó al colombiano con 17 anotaciones, en el Bayern Múnich ya tiene uno más que lo hecho en los ‘Reds’. A falta de jornadas de la Bundesliga, Champions y Copa de Alemania, dejará una estadística difícil de superar.