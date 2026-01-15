América sufre por la salida de Cristian Barrios: "No hay nada que hacer"

América de Cali se alista para lo que serpa la temporada 2026 con una nómina renovada y bajo el mando de David González. Sin embargo, los escarlatas saben que ya tienen una cuenta pendiente por solucionar respecto al armado de la plantilla para la Liga Betplay y la Copa Sudamericana.

Después de varias negociaciones, el club parece haber llegado a una decisión final sobre el traspaso de Cristian Barrios. El jugador barranquillero estaba en medio de las negociaciones para ser transferido a Junior, pero el acuerdo entre ambos clubes no había sido cerrado.

Tras llegar a un acuerdo, ambos equipos lograron cerrar el traspaso del extremo derecho con el elenco rojiblanco. Barrios se va del América y será anunciado en suelo barranquillero en las próximas horas como nuevo refuerzo del equipo de Alfredo Arias, pero deja una dura duda en la casa escarlata.

Barrios se marcha dejando un gran vacío en la plantilla del América y ese golpe no pasa inadvertido para David González. Desde la casa roja se sabe que el delantero era una cuota de desequilibrio y que su remplazo no será sencillo de encontrar.

