América anunció cuatro salidas a días de iniciar la Liga: sorpresa total

América de Cali hace movimientos en su equipo para los retos de este 2026 y por eso, en su plantilla femenina ha dado varias sorpresas, más teniendo en cuenta que desea volver a ser protagonista en la Liga Betplay que se planea que inicie en febrero.

Aunque la Dimayor no ha dado a conocer cuándo realmente arrancará el torneo femenino, lo cierto es que desde el conjunto 'escarlata' ya anunciaron cuatro salidas más que se suman a la despedida de Jessica Caro, Melissa Rivas y Francelis Graterol.

Bien, pues para esta oportunidad se trata de la delantera venezolana Joemar Guarecuco más la salida de Vanessa Castillo, María Agudelo y Alejandra Henao.

Es importante tener en cuenta que se desconoce el motivo por el que estas jugadoras no continuarán en el plantel profesional, pero todo parece obedecer a la reestructuración del equipo tras la llegada de los Usme.

Volvió Catalina Usme y Andrés Usme

En la historia del América de Cali Femenino hay dos nombres escritos que, sin duda, marcaron un momento fundamental para el equipo: Andrés Usme y Catalina Usme.

Después de ser exitosos en el exterior, los Usme decidieron volver al fútbol profesional colombiano a buscar la gloria y por eso, el club 'escarlata' lo hizo oficial hace pocos días. Andrés será nuevamente el entrenador y Catalina la capitana.

América hasta el momento no ha anunciado más fichajes en su equipo femenino para el 2026, pero se espera que en los próximos días se termine de confirmar la plantilla completa.

