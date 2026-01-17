América le dijo no a Flamengo y uno de sus delanteros ha renovado contrato

Mientras el América de Cali se alista para lo que será su debut en la Liga BetPlay 2026-I, duelo en condición de local contra Internacional de Bogotá que se disputará este sábado 17 de enero a partir de las 4:10 de la tarde, el equipo escarlata sigue realizando movimientos en su plantilla de jugadores.

El conjunto de los ‘Diablos Rojos’ ultima detalles para lo que será la conformación de su nómina para las competencias de este 2026, por eso, decidió renovar el contrato de uno de los jugadores con mayor potencial que tiene en su plantilla, declinando opciones que le aparecieron del fútbol extranjero.

América declinó oferta de Flamengo y se queda con una de sus joyas

De acuerdo con información del periodista Mariano Olsen, el delantero de la Selección Colombia Sub-20, Joel Romero, se quedará en el América de Cali este semestre luego de renovar su contrato con los ‘diablos rojos’ hasta junio de 2028, declinando una propuesta del Flamengo de Brasil, que buscaba el fichaje del joven futbolista colombiano de apenas 20 años.

La fuente indica que el ‘Mengao’ le propuso al América un negocio donde Romero saliera en condición de préstamo con cargo alto y opción de compra, sin embargo, el club escarlata priorizó tenerlo en sus filas para este 2026, declinando también algunos intereses que había en Brasil y Europa (según añadió el periodista Felipe Sierra).

El otro joven delantero que también fue renovado en América de Cali

Hace un par de días también se informó sobre la renovación por 2 años más en el contrato de Jhon ‘Tilman’ Palacios con el América de Cali, delantero de apenas 20 años que cuenta con el aval del técnico David González para tenerlo más tiempo en la plantilla, sabiendo de su potencial y su aporte en zona ofensiva pese a su corta edad.