América confirmó sorpresas para debutar en la Liga BetPlay

América de Cali está listo para debutar este sábado 17 de enero en la Liga BetPlay-I de 2026 enfrentando en condición de local en el estadio Pascual Guerrero a Internacional de Bogotá.

El conjunto escarlata afrontará el certamen con importante novedades en su nómina, teniendo en cuenta la salida de algunos jugadores y el fichaje de importante nombres que le darán alternativas al director técnico David González.

En la lista de jugadores convocados para el compromiso contra Internacional de Bogotá se destaca la presencia de Jean Fernandes, Marlon Torres, Dany Rosero, Carlos Sierra, Yeison Guzmán y Darwin Machís, que se convirtieron en refuerzos de América para la temporada 2026.

Por otro lado, el cuadro escarlata no contará con Jhon Murillo, Jan Lucumí y Marcos Mina, ya que trabajan bajos las órdenes del cuerpo médico al sufrir respectivas lesiones.

Convocados en América para la fecha 1 de la Liga BetPlay









Porteros: Jean Fernandes y Jorge Soto

Defensas: Marlon Torres, Dany Rosero, Andrés Mosquera, Mateo Castillo, Brayan Correa, Nicolás Hernández, Ómar Bertel

Mediocampistas: Josen Escobar, Rafael Carrascal, Carlos Sierra, Yeison Guzmán, Joel Romero, José Cavadía.

Delanteros: Dylan Borrero, Darwin Machís, Tilman Palacios, Kevin Angulo y Yojan Garcés

América busca más refuerzo

A pesar de que ya inicia la actividad en la Liga BetPlay, América de Cali sigue en la búsqueda de refuerzos, teniendo en cuenta la necesidad del entrenador David González de sumar un nuevo delantero.

"Ha sido una buena pretemporada, si se puede llamar así; aunque ha sido corta, han llegado jugadores que nos van a consolidar más nuestra intención. Estamos esperando incorporar un punta, ojalá dos; en su defecto, uno muy bueno, esperando que se dé en los próximos días para tener uno muy bueno", explicó González en Plantea Fútbol.