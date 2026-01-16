América respira: dos delanteros se recuperaron y están listos para el debut liguero

Uno de los equipos del fútbol colombiano que siempre tiene la exigencia de obtener títulos es el América de Cali, el equipo dirigido por el técnico David González goza de una extensa historia y una enorme hinchada que lo obliga a ser protagonista y disputar los trofeos que se le pongan al frente.

Pues bien, los aficionados y jugadores del América ya palpitan lo que será el debut del equipo en una nueva edición de la Liga BetPlay, donde tendrán que enfrentar al naciente equipo Internacional de Bogotá este sábado 17 de enero en el Estadio Pascual Guerrero a partir de las 4:10 de la tarde.

Novedades del América previo a su debut en la Liga BetPlay 2026-I

El equipo que también tendrá presencia en la fase previa de la Copa Sudamericana (duelo ante Bucaramanga el próximo 5 de marzo), tiene novedades en su plantilla para enfrentar al equipo bogotano, más sabiendo de las lesiones que sufrieron algunos jugadores en el último partido amistoso contra Once Caldas.

Pues bien, de acuerdo con información del periodista Leonel Cerrudo, el delantero Dylan Borrero se recuperó de la contusión que sufrió y será titular para el duelo del sábado, mientras que Jhon Murillo seguramente no esté disponible por una molestia muscular en su muslo derecho.

Por otro lado, Adrian Ramos también se recuperó de las molestias en su rodilla y también llegaría para el partido, mientras que “Papula” Garcés aún no se incorporó a los entrenamientos con el equipo y estaría descartado.

Bajas por suspensión y otro por cirugía

La fuente también indica que el delantero Jan Lucumí está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y no estará frente al Internacional de Bogotá, jugador que recordemos también se lesionó en el partido ante Once Caldas tras sufrir un trauma en la clavícula de su hombro derecho.

Por otro lado, Daniel Bocanegra tampoco estará en la lista de convocados luego de someterse a una cirugía y estar en su proceso de recuperación, defensor central que recordemos juega en el América desde enero del 2024.