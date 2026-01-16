El regreso de América de Cali a la acción en la Liga BetPlay está "a la vuelta de la esquina" y junto con ello se prepara también un reto importante para el estratega antioqueño, David González, quien dejó buenas impresiones durante su primer semestre al mando.

Aún así el panorama para González no sería tan favorable, ya que el presente mercado de fichajes ha dejado consigo bajas sensibles en su equipo como la que Cristian Barrios y Eder Álvarez Balanta. Aún así sigue manteniendo una base sólida y la quiere seguir reforzando con la renovación del joven delantero, Jhon Palacios.

'Tilman' Palacios se quedaría en América hasta 2028

La apuesta de América sigue siendo con los jóvenes talentos, aunque claramente también debe mantener una base de jugadores de experiencia que le ayuden a mantener el orden dentro del equipo a lo largo de cada temporada.

En esta ocasión el voto de confianza de las directivas del club y del profesor, David González, habría recaído sobre el extremo de 20 años, Jhon 'Tilman' Palacios, quien se formó en las divisiones menores del club y debutó en el semestre de clausura de 2025 con el conjunto 'escarlata'.

Según información del periodista deportivo, Mariano Olsen, Palacios habría renovado con América de Cali hasta diciembre de la temporada 2028, una apuesta bastante alta que los puede llegar a beneficiar en el futuro del mercado de fichajes.





¿Cómo le ha ido a 'Tilman' Palacios en América?

El delantero comenzó a ser tomado en cuenta por el cuadro 'escarlata desde el semestre de clausura de la temporada 2024, pero su debut llegó hasta 2025 tras su paso por Cúcuta. Desde entonces se convirtió en pieza importante del club, habiendo jugado 24 partidos entre Copa BetPlay y Liga BetPlay, más de 1.100minutos dentro del terreno de juego en donde se reportó con tres goles y dos asistencias.



