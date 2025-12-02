América se fija en un exjugador de Millonarios campeón de liga con Gamero

Aunque el equipo del América de Cali está actualmente disputando los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II, el conjunto ‘escarlata’ no descuida lo que será la siguiente temporada, donde las directivas van analizando posibles incorporaciones a su nómina de jugadores.

El equipo dirigido por el técnico David González viene de empatar 1-1 ante el Deportivo Independiente Medellín y sigue con chances de avanzar a la final del torneo, incluso, depende de sí mismo para hacerlo si llega a ganar los dos partidos restantes y supera a Junior en diferencia de gol en un hipotético empate de puntos.

América se sigue moviendo en el mercado mientras lucha por jugar la final

El conjunto de los ‘Diablos Rojos’ no descuida lo que será la conformación de la nómina para el 2026 y se ha fijado en un exjugador de Millonarios que fue campeón de Liga BetPlay con el técnico Alberto Gamero, se trata del volante Daniel Giraldo.

Así lo dio a conocer el periodista Julián Capera, asegurando que el América de Cali está interesado en el pivote caleño de 33 años, quien actualmente juega para el Juventude de la Primera División del fútbol brasileño, club con el que tiene contrato hasta diciembre del 2026.

Daniel Giraldo podría volver al FPC

El mediocampista defensivo, quien gritó campeón de liga con Millonarios en 2023, salió del equipo ‘embajador’ en enero de este año para probar experiencia en el Brasileirao, en un club donde ha tenido una buena regularidad, jugando un total de 25 partidos en todas las competencias y registrando solo una tarjeta amarilla.

Giraldo está en la carpeta del América de Cali y el conjunto escarlata podría lanzar oferta por el volante, quien recordemos ya ha vestido la camiseta del Deportivo Cali, Deportivo Pasto, Junior, Santa Fe y en el exterior militando en el Olhanense de la Segunda División de Portugal.