América sufre sanción de Dimayor; se complica el duelo contra Junior

América de Cali viene de empatar 1-1 con el Medellín en el Estadio Atanasio Girardot, resultado que pese a no ser el esperado por el hincha escarlata, le sigue dando esperanzas de obtener el liderato en el cuadrangular y avanzar a la final de la Liga BetPlay.

El conjunto dirigido por el técnico David González sabe que puede hacerle daño al Junior y seguir peleando por el título del torneo, un reto difícil en el Estadio Metropolitano de Barranquilla por la fecha 5 de los cuadrangulares, duelo que se llevará a cabo este jueves 4 de diciembre a partir de las 8:35 de la noche.

América sufre baja sensible para el duelo ante Junior

Para el importante compromiso ante el líder del grupo (Junior con 8 puntos), el equipo de los ‘Diablos Rojos’ afrontará el desafío con la baja de un hombre importante para el técnico David González, pues la Dimayor notificó al América que el defensa Jean Pestaña acumuló en el partido pasado ante Medellín su quinta tarjeta amarilla, lo que le provoca una fecha de suspensión.

El futbolista de 28 años se ha convertido en una pieza importante en el equipo, donde ha tenido una regularidad destacada con 22 partidos disputados en la presente Liga BetPlay, además de haber hecho presencia en todos los compromisos que el América tuvo en la Copa Sudamericana 2025, aportando incluso dos goles en estas competencias.

Las cuentas de América para clasificar a la final de la Liga BetPlay

El conjunto rojo de la ciudad de Cali es de momento segundo en el cuadrangular A con 5 puntos, los mismos que Atlético Nacional y 3 menos que el Junior de Barranquilla, mientras que Medellín es último con apenas 2 unidades.

Así las cosas y a falta de dos fechas por disputarse, el equipo escarlata depende de sí mismo para alcanzar la final, ganando los dos partidos que le quedan ante Junior y Nacional, ahora bien, si América empata con el cuadro ‘tiburón’ seguiría con opciones para el último partido, obligado a ganarle al cuadro ‘verdolaga’ y esperando que el conjunto barranquillero pierda ante el DIM, cuentas que se someten a revisión con la diferencia de gol (si llega a perder ya quedaría eliminado).