América tomó decisión con la venta de Cristian Barrios; ya le puso precio

Aunque el América de Cali sigue con vida en los cuadrangulares de la Liga BetPlay y tiene su mayor concentración en lo que será el partido de este jueves ante Junior de Barranquilla, el equipo escarlata no descuida el mercado de fichajes y las posibles bajas que se podrían presentar para la siguiente temporada.

En esas posibilidades aparece el extremo derecho Cristian Barrios, uno de los jugadores más importantes de la plantilla americana que dirige el técnico David González, quien ha despertado interés de clubes extranjeros y podría salir de la institución en este mercado de fichajes.

Lea también: Confirman el primer fichaje del América para el 2026; González dio el ‘ok’

América le puso precio a Cristian Barrios

De acuerdo con información del periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, el equipo de los ‘Diablos Rojos’ solo dará salida a Cristian Barrios a través de una venta definitiva, teniendo en cuenta que el delantero de 27 años tiene contrato con América hasta diciembre del 2027.

La fuente indica que hay clubes en Argentina, Brasil y los Estados Unidos que se encuentran interesados en el atacante barranquillero y que estos ya saben por cuánto dinero sería vendido, sin dar detalles del valor exacto.

Pese a no tener datos precisos del valor de Barrios, según datos de Transfermarkt el jugador tiene un valor en el mercado de 1 millón de euros, cifra que puede incrementarse ante el buen remate de año que está teniendo Barrios, y más aún si tiene alguna cláusula en su contrato que se active cuando un equipo quiera tenerlo antes de que cumpla su vínculo con los 'Diablos Rojos'.

Lea también América y una insólita solicitud a la Dimayor para el partido frente a Junior

Los números de Cristian Barrios en el América

Teniendo en cuenta la presente Liga BetPlay, Cristian Barrios se ha reportado de momento con 4 goles y 5 asistencias en 23 partidos disputados, jugador que también sumó un gol y una asistencia en la Copa Sudamericana.

El atacante barranquillero, quien tuvo paso por Boyacá Patriotas y que llegó al América de Cali en enero de 2023, podría considerar ofertas en este mercado de fichajes una vez acabe la presentación del cuadro escarlata en la presente Liga BetPlay, sabiendo que ya cumple 3 años militando en las filas de los ‘Diablos Rojos’ y que podría ser el momento de dar el salto al fútbol extranjero.