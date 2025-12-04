América y una insólita solicitud a la Dimayor para el partido frente a Junior

El club escarlata pidió mayor acompañamiento institucional para la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales.

América de Cali emitió un comunicado oficial este 4 de diciembre de 2025 en el que informa a sus accionistas, hinchas y a la opinión pública que solicitó la designación de un veedor arbitral para el partido ante Junior de Barranquilla, correspondiente a la quinta jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

El club argumentó que el objetivo de la solicitud es fortalecer los mecanismos de control arbitral y garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos para esta fase definitoria, en la que aún mantienen vivas sus aspiraciones de clasificación a la gran final.

América pide garantías tras repetidas polémicas arbitrales

En el comunicado, la institución manifestó que esta medida se fundamenta en las “reiteradas situaciones arbitrales” registradas durante la presente temporada. Por ello, aseguraron que reforzar la supervisión es clave para la integridad de la competencia.

“Mantenemos nuestro respeto por las autoridades arbitrales y entidades rectoras del fútbol colombiano, pero consideramos fundamental reforzar los procedimientos que aseguren la designación de equipos arbitrales con la experiencia y solvencia técnica que demandan los cuadrangulares semifinales, garantizando equidad y neutralidad en esta etapa decisiva”, enfatiza el texto.

La solicitud se realiza en un momento de alta tensión deportiva, ya que el América depende de los resultados de las últimas dos jornadas para competir por un cupo en la final del torneo.









Un juego de alto voltaje en Barranquilla

El duelo frente a Junior será decisivo para el futuro escarlata. Los barranquilleros lideran el grupo A y podrían sellar su paso a la final si ganan en el Metropolitano. América, por su parte, llega con opciones claras, aunque sin margen de error.

La dirigencia busca así minimizar cualquier polémica y evitar que decisiones arbitrales condicionen el desenlace del campeonato, en medio de un ambiente de críticas recientes por parte de varios equipos del FPC.

El partido en Barranquilla no solo se jugará en la cancha…