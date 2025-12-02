América tomó decisión con uno de sus arqueros: "se desvincula en 2026"

América de Calino solo tiene su mente puesta en los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay (donde todavía tiene chances de avanzar a la final), sino que también trabaja en lo que será la conformación de la nómina para el 2026.

El equipo escarlata, que ya tiene asegurado un cupo a torneo internacional para la siguiente temporada (que de momento es Copa Sudamericana, pero puede ser Libertadores de obtener el título en liga o avanzar en la Tabla de Reclasificación), analizó el presente de sus arqueros y ha tomado una decisión.

Un portero del América se desvinculará del club

De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, el equipo de los ‘Diablos Rojos’ ha decidido no ejercer la opción de compra que tenía en el préstamo del arquero Santiago Silva, así que el uruguayo no continuará en el club escarlata y tendrá que volver al Boston River, conjunto dueño de su ficha.

A la información contada por Sierra se le suma lo dicho por el portal ‘Zona Libre de Humo’, que estuvo en diálogo con el agente del arquero (Federico Silva) y dejó claro que Santiago no continuará su carrera en el América de Cali.

"Nos hubiese encantado quedarnos en América, pero la relación con el club es buena, es óptima, esta temporada no ha sido sencilla para Santiago, él se desvincula del club... La intención siempre fue hacer un proyecto a largo plazo con América, pero así son las cosas del futbol”, dijo el agente del arquero, Federico Silva.

Cabe recordar que Santiago apenas ha podido disputar dos partidos con el América en este segundo semestre del año, una actividad casi nula que no lo dejó tener regularidad, una situación que el mismo portero lamentó, pero de la que no se arrpiente.

Jorge Soto se quedaría en América

El portal ‘Zona Libre de Humo’ también dejó claro que el porteroJorge Soto tiene contrato hasta junio de 2026 con el equipo rojo de la ciudad de Cali y que lo más seguro es que siga en el club dirigido por el técnico David González.