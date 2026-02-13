América vs Santa Fe EN VIVO HOY viernes 13 de febrero - Liga BetPlay 2026-I

América de Cali y Independiente Santa Fe protagonizarán este viernes 13 de febrero el partido más llamativo de la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-I.

El compromiso se disputará en el estadio Pascual Guerrero, donde se espera una buena asistencia de público para acompañar al conjunto escarlata, más teniendo en cuenta que se efectuará la celebración de su cumpleaños 99.

El equipo vallecaucano llega a este encuentro con siete puntos en cuatro partidos, teniendo aún un juego pendiente en el calendario.

Lea también Santa Fe activa el plan B ante el frustrado fichaje de Ceballos: llegaría un central uruguayo

Por su parte, Santa Fe también acumula siete puntos, aunque en cinco presentaciones. El conjunto cardenal necesita un triunfo que le permita ganar confianza y escalar posiciones, especialmente tras una semana movida en lo institucional y deportivo.

El choque entre escarlatas y cardenales no solo enfrenta a dos históricos del fútbol colombiano, sino que además podría meter a alguno de los dos entre los ocho mejores del certamen. Con realidades similares en puntos pero distintas en rendimiento, el compromiso en el Pascual se perfila como el plato fuerte de la jornada.

América vs Santa Fe: cómo VER EN VIVO HOY viernes 13 de febrero

El partido América vs Santa Fe, por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-I se disputará este viernes 13 de febrero a partir de las 20:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Win Play, también transmitirá el canal de YouTube de Deportes RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

España: 01:00

Bolivia y Venezuela: 19:00

Estados Unidos: 19:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 15:00 (Los Ángeles)

México: 17:00