Revelan la lesión de Adrián Ramos: ¿se pierde los cuadrangulares con América?

La plantilla del América de Cali ya está en la ciudad de Barranquilla para lo que será el duelo clave ante el Junior por la fecha 5 de los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay, el equipo escarlata está tres puntos abajo que el cuadro ‘tiburón’ y necesita el triunfo para seguir dependiendo de sí mismo en sus aspiraciones por avanzar a la final del certamen.

El equipo dirigido por el técnico David González viene de empatar 1-1 con Independiente Medellín y sigue con chances matemáticas de conseguir el liderato en el cuadrangular A, por eso, viajó a Barranquilla con entusiasmo buscando dar el batacazo en condición de visitante.

Revelan lesión de Adrián Ramos; hay preocupación en el América

El experimentado atacante de 39 años, quien había ingresado al minuto 52 del partido contra Medellín en reemplazo de Yojan Garcés, quedó con molestias físicas y se sospechaba un desgarro, sin embargo, la lesión es diferente, aunque no deja de preocupar.

Y es que según cuenta el periodista Leonel Cerrudo, Adrián Ramos tiene una contractura muscular en los isquiotibiales, algo que difícilmente lo dejará tener acción en el partido de este jueves contra el Junior, esto, pese a que el delantero hace parte de los viajeros que llegaron a Barranquilla.

Habrá que esperar entonces la información oficial del América de Cali para saber la situación física de Adrián Ramos, que según algunos reportes no estaría al 100 % físicamente y tampoco alcanzaría a llegar para el partido de la última fecha ante Nacional en el Estadio Pascual Guerrero.

Otras novedades del América en su partido contra Junior

Una de las piezas más importantes del técnico David González es el defensa Jean Pestaña, jugador que será baja en el América para el duelo contra Junior por la fecha de sanción que debe pagar por acumular la quinta amonestación en el torneo.

Por otro lado, Yojan Garcés no tendría problemas de ser titular y el mediocampista Rafael Carrascal vuelve a la convocatoria luego de pagar las dos fechas de suspensión que le había impuesto la Dimayor por la tarjeta roja que sufrió ante Junior, así que ambos jugadores viajaron con el equipo a Barranquilla.