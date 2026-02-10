Angie Vega confía en el trabajo con Millonarios: el objetivo de la temporada

Millonarios femenino se alista para lo que será su debut en la Liga BetPlay, ante Orsomarso, en la primera fecha del campeonato. Todo listo para que las embajadoras vayan por ese primer título de Liga, que ha sido tan esquivo en los años recientes, pese a consolidar procesos interesantes.

Una de las encargadas en la confección de la nómina, ha sido la entrenadora Angie Vega. La apuesta es clara, conseguir los resultados y soñar con ese primer título. La estratega habló en atención a medios “Estamos muy contentas por las incorporaciones que han llegad al plantel. Han llegado en calidad de refuerzos, dando esas características. Se han adaptado a la idea de juego. Estamos motivadas e ilusionadas. Es lo que necesitábamos para lograr los objetivos”.

Millonarios inició trabajos desde hace unas semanas. Hoy se dio la presentación en sociedad, contando con la presencia de la prensa, en el norte de Bogotá. Entre las nuevas jugadoras, se destacan nombres como Diana Celis, Jelly Restrepo, Sandra Ibarguen, Saray Rodríguez, Karina Valencia, Slendy Quintero, Lina Arboleda, Melisa Herrera, Sara Pineda, Eudis Garrido e Isabela Sánchez.

El trabajo de Millonarios en pretemporada

Angie Vega destacó el trabajo hecho hasta el momento, destacando que en lo grupal, hay un crecimiento importante “Obviamente en todas las líneas se ha crecido, desde la consolidación, equilibrio de las líneas. El equipo viene bien, hemos tenido varios partidos donde hemos sacado buenos resultados. Las muchachas han hecho un esfuerzo desde lo táctico y físico”.

Complementó con lo vital de traer una mezcla de experiencia y juventud “Siempre ha sido importante tener apuestas y jugadoras con jerarquía, experiencia en Liga. Tenemos fe con lo que hemos hecho en fuerzas básicas, tenemos jugadoras en la profesional. Hemos hecho una combinación bastante interesante”.

Cosas por mejorar en Millonarios para la temporada 2026

La estratega concluyó con las cosas para mejorar, teniendo en cuenta los resultados de 2026 “Algo que nos hemos propuesto es ser más equilibrados. El año pasado terminamos terceros como el club que más goles hizo. El gol diferencia nos perjudicó. Para este año nos propusimos tener más oficio en lo defensivo, control de los partidos. En la medida que estas jugadoras se han adaptado, ese juego interior, pausa, eso que es importante. Han venido sumando”.