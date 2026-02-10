Definida la primera selección eliminada del Sudamericano Femenino Sub-20

Este lunes 9 de febrero se jugó la tercera fecha del Sudamericano Femenino Sub-20 que se desarrolla en Paraguay con dos sedes: Villa Elisa y la capital, Asunción. El Grupo B vio acción con los compromisos entre Argentina y Perú, mientras que, e simultáneo, Ecuador enfrentó a su similar de Bolivia.

Vea también: Sudamericano Femenino Sub-20: resultados y posiciones fecha 3 Grupo B

Por el Grupo A, la fecha vio acción con Colombia que superó por la mínima diferencia a Venezuela y con el compromiso de Uruguay que venció a Chile por un gol. En esa zona, todo está muy parejo y las cinco selecciones tienen oportunidades de sellar la clasificación para el Hexagonal Final.

Chile es la que lo tiene más complicado, puesto que está en la última casilla con apenas una unidad, y que descansará en la siguiente jornada. Las australes necesitan que Uruguay pierda ante Colombia, que Venezuela no sume en la cuarta fecha y en la última jornada, superar a las venezolanas por hartos goles, ahí podría sellar su paso con cuatro puntos.

BOLIVIA YA NO TIENE OPCIONES DE SELLAR LA CLASIFICACIÓN

La selección de Chile podría quedar eliminada en la cuarta fecha si se dan algunos resultados, o seguir con opciones. Por el Grupo B, ya hay una selección que no podrá aspirar por sellar la clasificación para el Hexagonal Final. Se trata de Bolivia que no suma puntos en estas tres fechas disputadas.

Sin puntos y con goleadas en todas las salidas, (0-2 vs Perú, 0-5 vs Brasil y 6-0 vs Ecuador), Bolivia cuenta con cero puntos y con una diferencia goleadora de –13. Esto condiciona, teniendo en cuenta que en la cuarta jornada deberán enfrentar a Argentina y que Perú, que va cuarta sin poder clasificar ya tiene tres unidades y una diferencia de –2.

Le puede interesar: Rodrigo Holgado ya tiene equipo: América lo hizo oficial

Bolivia tendrá que sumar de a tres ante Argentina en la cuarta jornada, pero esto ni siquiera le ayudaría a poder estar en el Hexagonal. Las bolivianas llegarían a tres puntos, mismas unidades que Perú y Ecuador, pero la diferencia de gol les privaría de clasificar.

Además, Bolivia juega la cuarta jornada y en la quinta tendrá fecha de descanso. Con ese panorama, la ‘Verde’ no tiene aspiraciones para pensar en sellar la clasificación.

¿CÓMO ES EL SISTEMA EN EL HEXAGONAL FINAL?

Para las fases finales, clasificarán seis selecciones. Las primeras tres de cada grupo tendrán ese privilegio de poder estar en esta instancia que dará clasificaciones para el Mundial de la categoría Sub-20 en Polonia que se disputará en septiembre.

Lea también: Programación de la cuarta fecha del Sudamericano Femenino sub 20

La selección de Bolivia está en la última casilla y no tiene cómo ascender a la tercera casilla. Las bolivianas no tienen chances de meterse en esas primeras posiciones para jugar el Hexagonal Final, ni mucho menos, para disputar el Mundial de Polonia.