Árbitros y VAR confirmados para la fecha 4 de la Liga BetPlay.

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los nombres de los jueces que impartirán justicia en la fecha 4 de la Liga BetPlay Dimayor - I de 2026 .
En la jornada se destaca la presencia de árbitros experimentados como Wilmar Roldán, Carlos Betancur, Andrés Rojas y Nicolás Gallo.
Para el partido entre Millonarios contra Medellín, programado para el domingo 1 de febrero fue nombrado Carlos Márquez como árbitro central y Fernando Acuña como líder del VAR.
Wilmar Roldán fue designado para el encuentro entre Cúcuta Deportivo contra Fortaleza en el estadio General Santander.
El bogotano Andrés Rojas estará al frente del partido entre Atlético Nacional contra América de Cali y contará con el respaldo de David Nicolás Rodríguez en el VAR.
Árbitros y VAR para la fecha 4 de la Liga BetPlay
Cúcuta Deportivo Vs Fortaleza
Árbitro central: Wilmar Roldán
VAR: John Perdomo
Boyacá Chicó Vs Santa Fe
Árbitro central: José Bautista
VAR: Luis Picón
Atlético Bucaramanga Vs Alianza FC
Árbitro central: Ferney Trujillo
VAR: Nicolás Gallo
Deportivo Cali Vs Deportivo Pasto
Árbitro central: Jairo Mayorga
VAR: David Nicolás Rodríguez
Once Caldas Vs Jaguares
Árbitro central: Carlos Betancur
VAR: Stivenson Celeita
Millonarios Vs Medellín
Árbitro central: Carlos Márquez
VAR: Fernando Acuña
Llaneros Vs Águilas Doradas
Árbitro central: Luis Delgado
VAR: Ricardo García
Internacional de Bogotá Vs Deportes Tolima
Árbitro central: Sebastián Toro
VAR: Nicolás Gallo
Deportivo Pereira Vs Junior
Árbitro central: Alejandro Moncada
VAR: Luis Picón
Atlético Nacional vs América de Cali
Árbitro central: Andrés Rojas
VAR: David Nicolás Rodríguez