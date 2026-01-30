Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Wilmar Roldán

Árbitros y VAR confirmados para la fecha 4 de la Liga BetPlay.

El partido entre Atlético Nacional contra América de Cali será dirigido por el bogotano Andrés Rojas.
Daniel Zabala
Un árbitro colombiano iría al Mundial 2026 y hay polémica
Árbitro colombiano // Colprensa

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los nombres de los jueces que impartirán justicia en la fecha 4 de la Liga BetPlay Dimayor - I de 2026 .

En la jornada se destaca la presencia de árbitros experimentados como Wilmar Roldán, Carlos Betancur, Andrés Rojas y Nicolás Gallo.

Luis Javier Suárez aclaró rumores sobre su futuro ¿Cambiará de equipo?

Lea también

Luis Javier Suárez aclaró rumores sobre su futuro ¿Cambiará de equipo?

Para el partido entre Millonarios contra Medellín, programado para el domingo 1 de febrero fue nombrado Carlos Márquez como árbitro central y Fernando Acuña como líder del VAR.

Wilmar Roldán fue designado para el encuentro entre Cúcuta Deportivo contra Fortaleza en el estadio General Santander.

El bogotano Andrés Rojas estará al frente del partido entre Atlético Nacional contra América de Cali y contará con el respaldo de David Nicolás Rodríguez en el VAR.

Árbitros y VAR para la fecha 4 de la Liga BetPlay

Cúcuta Deportivo Vs Fortaleza

Árbitro central: Wilmar Roldán

VAR: John Perdomo

Boyacá Chicó Vs Santa Fe

Árbitro central: José Bautista

VAR: Luis Picón

Atlético Bucaramanga Vs Alianza FC

Árbitro central: Ferney Trujillo

VAR: Nicolás Gallo

Deportivo Cali Vs Deportivo Pasto

Árbitro central: Jairo Mayorga

VAR: David Nicolás Rodríguez

Once Caldas Vs Jaguares

Árbitro central: Carlos Betancur

VAR: Stivenson Celeita

Insólito: Colombiano pasó de influencer a futbolista profesional

Lea también

Insólito: Colombiano pasó de influencer a futbolista profesional

Millonarios Vs Medellín

Árbitro central: Carlos Márquez

VAR: Fernando Acuña

Llaneros Vs Águilas Doradas

Árbitro central: Luis Delgado

VAR: Ricardo García

Internacional de Bogotá Vs Deportes Tolima

Árbitro central: Sebastián Toro

VAR: Nicolás Gallo

Deportivo Pereira Vs Junior

Árbitro central: Alejandro Moncada

VAR: Luis Picón

Atlético Nacional vs América de Cali

Árbitro central: Andrés Rojas

VAR: David Nicolás Rodríguez

En esta nota

Wilmar Roldán Andrés Rojas Nicolás Gallo Liga Betplay Árbitros colombianos Federación Colombiana de Fútbol Atlético Nacional América de Cali Independiente Medellín