Luis Javier Suárez aclaró rumores sobre su futuro ¿Cambiará de equipo?

El delantero colombiano Luis Javier Suárez está disfrutando de una brillante temporada en el fútbol de Portugal con la camiseta del Sporting CP, club al que llegó, después de destacarse en el Almería de la segunda división de España y que lo fichó como reemplazo de Viktor Gyökeres.

A pesar de la presión generada, Suárez ha dado una espectacular respuesta al convertirse en el '9' indiscutido del equipo de Lisboa al haber anotado cuatro goles en Champions League, uno en la Copa de la Liga y 17 en la Liga de Portugal.

Lo hecho por el colombiano ya ha llamado la atención de otros históricos clubes de Europa, que empezaron a verlo como un potencial refuerzo de cara a la temporada 2026/2027.

Luis Suárez habló de su futuro

Este viernes 30 de enero, Luis Javier Suárez fue consultado en diálogo con Win Sports sobre su futuro y las posibilidad de cambiar de equipo.

Suárez fue claro en señalar que está "muy feliz" en Sporting, club al que recién llegó para disputar la temporada 2025/2026 y con el que firmó contrato por cinco años.

"Tengo contrato por cinco años en Portugal y apenas llevamos siete meses. Estoy centrado en lo deportivo y en lo que viene. Ahorita se vienen partidos importantes en Liga y Copa y obvio en la próxima fase de la Champions League. Estoy centrado en eso ahora mismo. Cuando se termine se verá qué pasará, pero tengo contrato largo y estoy tranquilo. Lo importante es el trabajo", afirmó.

Luis Suárez, goleador en Portugal

Actualmente, Luis Javier Suárez es el segundo máximo anotador en la primera división de Portugal con 17 goles en 19 partidos.

El colombiano disputa el galardón de goleador en Portugal con el griego Vangelis Pavlidis, que ha celebrado 19 goles.