Arias, ambicioso tras el triunfo de Junior ante Millonarios: “Vamos por el bicampeonato”

Alfredo Arias habló con satisfacción y mesura en rueda de prensa tras la victoria 2-1 de Junior ante Millonarios este domingo en El Campín, un triunfo clave por la segunda fecha de la Liga BetPlay que le permitió al equipo rojiblanco sumar sus primeros tres puntos del campeonato.

Declaraciones de Alfredo Arias tras la victoria de Junior ante Millonarios

El entrenador uruguayo destacó el contexto adverso en el que llegó la victoria, recordando que Junior venía golpeado por la derrota ante Deportes Tolima y por la pérdida reciente de la Superliga frente a Independiente Santa Fe. “Debíamos hacer un muy buen partido para vencer a este rival”, afirmó Arias, subrayando las condiciones difíciles como el estadio lleno, la lluvia y el desgaste acumulado.

Arias fue autocrítico al reconocer que pudo haber sido más cauto en el planteamiento, pero explicó que la necesidad de cambiar el rumbo lo llevó a asumir riesgos. Señaló que en partidos anteriores Junior había sufrido goles tempraneros, lo que condicionaba todo el desarrollo del juego y hacía muy difícil la remontada.

El técnico resaltó la valentía de sus dirigidos y el compromiso colectivo mostrado en Bogotá. “El equipo fue valiente, tengo un buen plantel, buenos jugadores”, expresó, dándole mérito a un grupo que, según él, entiende que sigue siendo el campeón hasta que otro equipo le quite la corona en este semestre.

Uno de los puntos que más valoró Arias fue la forma en la que armó el equipo pese a la falta de entrenamientos. Explicó que apostó por futbolistas que venían del semestre anterior y que algunos tuvieron que sacrificarse en posiciones no habituales. Para el DT, el mensaje de unidad fue clave para sacar adelante el partido.

También se refirió a las dificultades físicas de jugar en la altura y a la decisión de no quedarse varios días en Bogotá. Arias destacó el trabajo de su cuerpo técnico y la capacidad física del equipo para resistir, además de resaltar el buen estado del campo pese a que horas antes estaba completamente inundado.

Sobre el análisis del juego, el uruguayo fue claro en que no se pueden comparar partidos ni situaciones. Reconoció que Millonarios generó desgaste, pero sostuvo que Junior supo aprovechar los errores del rival y cambiar el contexto del partido con los goles en momentos clave.

Arias enfatizó en el planteamiento táctico, explicando que apostó por extremos rápidos como Canchimbo y Barrios para darle profundidad al equipo. Resaltó que Junior llevaba casi nueve años sin ganar en El Campín y calificó el triunfo como un mérito enorme de un grupo con jugadores valientes y competitivos.

Finalmente, el entrenador habló del futuro y de la posibilidad de ver juntos a Teófilo Gutiérrez y Luis Fernando Muriel, a quienes elogió por su calidad. Con tono ambicioso, Arias dejó claro el objetivo: “Vamos a ir por el bicampeonato, no tenemos otra chance”.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior de Barranquilla?

El próximo reto de Junior sería ante Atlético Nacional en el estadio Romelio Martínez, pero de momento este juego aparece postergado por el compromiso amistoso que afrontarán los antioqueños el sábado 31 ante Inter Miami.