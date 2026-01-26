Luis Fernando Muriel confirmó en cuál equipo se quiere retirar; NO es en Junior

Luis Fernando Muriel volvió a ser protagonista, esta vez fuera de la cancha, luego de referirse a sus planes y al momento en el que imagina su retiro del fútbol profesional, pocos días después de haber sido anunciado como nuevo delantero de Junior.

El atacante atlanticense, de 34 años, atraviesa una etapa especial de su carrera, pues actualmente defiende los colores del equipo del cual es hincha, un factor que, según ha dejado entrever, influye de manera directa en su motivación para prolongar su trayectoria.

En diálogo con Caracol Radio, Muriel fue claro al señalar que aún no piensa en colgar los guayos a corto plazo y que se visualiza compitiendo en la élite durante varios años más.

“Yo me veo retirándome con 38 o 39 años”, afirmó el delantero, dejando claro que su intención es seguir vigente y competitivo en el fútbol profesional.

En esa misma línea, Muriel agregó: “Espero que me queden mínimo cinco años en el profesionalismo. Si me cuido y estoy bien de la cabeza voy a querer jugar”, una declaración que evidencia la importancia que le da al aspecto físico y mental en esta etapa de su carrera.

Sobre su presente en Junior, el atacante fue enfático en expresar su deseo de permanecer en el club barranquillero durante un largo periodo y dejar una huella importante. “Me gustaría estar en Junior por muchos años y marcar historia con este equipo”, sostuvo.

Sin embargo, Muriel también confesó que antes de retirarse hay una camiseta especial que le gustaría volver a vestir, lo que despertó atención entre los aficionados del fútbol colombiano.

Muriel se quiere retirar en Deportivo Cali

“Antes de retirarme me gustaría vestir la camiseta del Deportivo Cali”, señaló el delantero, recordando al club en el que debutó profesionalmente y con el que dio sus primeros pasos en el fútbol de primera división.

Trayectoria de Luis Fernando Muriel

Cabe recordar que Muriel llegó recientemente a Junior procedente del Orlando City de la MLS y que, a lo largo de su carrera, también defendió los colores de Atalanta, Fiorentina, Sevilla, Sampdoria, Udinese, Lecce, Granada y el propio Deportivo Cali, equipos que marcaron un recorrido amplio antes de este nuevo capítulo en el fútbol colombiano.