Arriero reconoce al Bucaramanga: "Yo conozco a Leonel y él me conoce a mí"

El empate 1-1 en casa de Atlético Bucaramanga dejó un balance mesurado para Hernán Darío Herrera, quien valoró el punto conseguido en una de las plazas más exigentes del fútbol colombiano.

Hernán Darío Herrera sumó un punto en su visita a Bucaramanga

El entrenador destacó la paridad del compromiso, marcado por la intensidad y el conocimiento mutuo entre los banquillos. “Fue un partido muy cerrado. Yo conozco a Leonel y él me conoce a mí. Somos dos equipos intensos, que arman rápido tanto en defensa como en ataque”, explicó Herrera, resaltando la dificultad táctica del duelo.

En el análisis del juego, el técnico señaló aspectos positivos en el funcionamiento de su equipo, especialmente en el manejo del balón durante la primera mitad. “Tuvimos una buena posesión en el primer tiempo y en el segundo logramos transiciones rápidas, pero nos faltó un poco más de tranquilidad en el último cuarto de cancha”, reconoció.

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Herrera también subrayó que ambos equipos llegaban con la necesidad de sumar de a tres, en medio de la lucha por meterse en el grupo de los ocho. Sin embargo, consideró que el resultado final terminó siendo equilibrado.

Once Caldas y Bucaramanga empatsron 1-1 por la fecha 12 de la Liga Betlay

“El empate fue justo. Bucaramanga tenía la obligación de ganar en casa y nosotros también porque aspiramos a clasificar”, afirmó.

Más allá del marcador, el estratega se mostró conforme con la respuesta de sus dirigidos y destacó la dificultad del escenario. “Uno se va tranquilo con el empate porque es una plaza muy complicada”, concluyó.

El punto le permite a su equipo mantenerse en la pelea, aunque con la necesidad de seguir ajustando detalles para consolidar su rendimiento en la recta decisiva del campeonato.