Arturo Reyes fue sancionado por Dimayor tras conducta inadecuada

Deportivo Pereira arrancó una nueva temporada deportiva en la primera división del Fútbol Profesional Colombiano en medio de un panorama en donde las expectativas no son altas para los fanáticos del cuadro 'matecaña' tomando en cuenta todo lo que ocurrió en el semestre de clausura de 2025 y que trajo consigo varias repercusiones.

La escuadra 'pereirano' hizo una gestión bastante extensa para mejorar la condición del club, incluyendo el cambio de dueños, lo que les permitió contratar a un técnico de amplia experiencia y nivel como lo es Arturo Reyes, aunque parece que no se ha logrado acoplar del todo e incluso ya recibió una sanción por parte de la Dimayor.

Lea también Árbitros y VAR para la novena fecha de la Liga BetPlay

Arturo Reyes es suspendido y tendrá que pagar millonaria multa

Deportivo Pereira vuelve a ser noticia en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo por el mal momento que está pasando en cuanto a resultados, sino porque Arturo Reyes protagoniza una polémica situación en medio de la Liga Betplay tras recibir una nueva sanción de Dimayor.

En el marco de la fecha 8 Pereira auspició como local frente a Deportivo Pasto y se repartieron los puntos tras empatar con un marcador de 2-2 que también estuvo lleno de polémica.

Arturo Reyes fue justamente uno de los protagonistas de este enfrentamiento, ya que fue amonestado y, además, recibió una drástica sanción por parte de la Dimayor debido a un lenguaje ofensivo.

Este comportamiento inadecuado le costaría dos fechas de suspensión, es decir que se perderá la fecha 9 y 10, y tendrá que pagar una millonaria multa de $1.167.270.

Walmer Pacheco también fue sancionado por Dimayor

Una de las principales figuras de Deportivo Pereira, Walmer Pacheco, también se vio perjudicado por parte del comité disciplinario y Dimayor dio a conocer de manera oficial su sanción.

El lateral de 31 años se llevó la peor parte al emplear lenguaje ofensivo grosero u obsceno contra el oficial del partido. Ello conllevó a que fuera suspendido por tres jornadas y a que tenga que saldar una multa de $5.252.715.