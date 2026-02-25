Logo Deportes RCN Vertical
Fútbol Colombiano

Árbitros y VAR para la novena fecha de la Liga BetPlay

Hubo un partido adelantado por esta jornada, mientras que otro fue aplazado.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Árbitros definidos para la novena fecha de la Liga BetPlay 2026-I
Tolima vs Nacional - Liga BetPlay 2026-I // Colprensa

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales para la novena fecha de la Liga BetPlay 2026-I, jornada que se disputará entre el jueves 26 de febrero y el domingo 1 de marzo.

Árbitros para la fecha 9 del fútbol colombiano

La fecha abrirá el jueves a las 7:30 p. m. con el duelo entre Millonarios FC y Deportivo Pereira en El Campín. El árbitro central será Carlos Betancur (Valle), asistido por Mario Tarache (Casanare) y Jeefry Herrera (Atlántico); el cuarto árbitro será Wílmar Montaño (Cundinamarca). En el VAR estarán Nicolás Gallo Barragán (Caldas) y Juan García (Antioquia) como AVAR.

El viernes a las 8:30 p. m., Once Caldas recibirá a Boyacá Chicó en Palogrande, con José Ortiz (Norte) como juez central. Lo acompañarán John Reyes (Antioquia) y Cristian Mosquera (Valle); el cuarto árbitro será Jhon Gallego (Caldas). En el VAR estarán Leonard Mosquera (Antioquia) y Esnaider Pontón (Bogotá).

El sábado comenzará a las 4:10 p. m. con Alianza Valledupar FC frente a América de Cali en el Armando Maestre Pavajeau. Sebastián Toro (Caldas) será el central, con Alexánder Guzmán (Norte) y Andrés Nieto (Tolima) como asistentes; David Fuentes (Cesar) será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Luis Picón y Ferney Ossa, ambos de Antioquia.

Más tarde, a las 6:20 p. m., Jaguares FC se medirá a Junior FC en Jaraguay. Andrés Rojas (Bogotá) dirigirá el encuentro, acompañado por Juan Holguín (Bogotá) y Sebastián Bohórquez (Cundinamarca); Julio Hoyos (Córdoba) será el cuarto árbitro. Mauricio Pérez (Antioquia) estará en el VAR junto a Lisandro Castillo (Bogotá) como AVAR.

El cierre sabatino será a las 8:30 p. m. en el Atanasio Girardot, donde Independiente Medellín enfrentará a Atlético Bucaramanga. Jhon Ospina (Quindío) será el árbitro central, con Sebastián Vela (Bogotá) y Arbis Acosta (Guajira) como asistentes; Javier Villa (Antioquia) será el cuarto. En el VAR estarán Kéiner Jiménez (Cesar) y Jenny Torres (Bogotá).

El domingo abrirá a las 2:00 p. m. con Deportivo Pasto ante Cúcuta Deportivo en el Libertad. El juez será Wílmar Roldán (Antioquia), asistido por Deivy Guetio (Valle) e Iván Ballesta (Cundinamarca); Jonnathan Ortiz (Nariño) será el cuarto árbitro. Héider Castro (Bogotá) y John León (Caldas) estarán en el VAR.

A las 4:00 p. m., Águilas Doradas se medirá con Internacional de Bogotá en el Cincuentenario. Carlos Márquez (Bolívar) será el central, acompañado por Cristian Aguirre (Caldas) y Freddy Velasco (Cauca); Juan José Roldán (Antioquia) será el cuarto árbitro. Fernando Acuña y Mary Blanco, ambos de Boyacá, estarán en el VAR.

La jornada concluirá el domingo a las 8:30 p. m. con el clásico entre Deportes Tolima y Atlético Nacional en el Manuel Murillo Toro. Luis Delgado (Valle) impartirá justicia, con Richard Ortiz (Quindío) y Jair Pozos (Nariño) como asistentes; Nicolás Salazar (Tolima) será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Ricardo García (Santander) y Johan Castro (Bogotá).

