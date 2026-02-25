Árbitros y VAR para la novena fecha de la Liga BetPlay

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales para la novena fecha de la Liga BetPlay 2026-I, jornada que se disputará entre el jueves 26 de febrero y el domingo 1 de marzo.

Árbitros para la fecha 9 del fútbol colombiano

La fecha abrirá el jueves a las 7:30 p. m. con el duelo entre Millonarios FC y Deportivo Pereira en El Campín. El árbitro central será Carlos Betancur (Valle), asistido por Mario Tarache (Casanare) y Jeefry Herrera (Atlántico); el cuarto árbitro será Wílmar Montaño (Cundinamarca). En el VAR estarán Nicolás Gallo Barragán (Caldas) y Juan García (Antioquia) como AVAR.

El viernes a las 8:30 p. m., Once Caldas recibirá a Boyacá Chicó en Palogrande, con José Ortiz (Norte) como juez central. Lo acompañarán John Reyes (Antioquia) y Cristian Mosquera (Valle); el cuarto árbitro será Jhon Gallego (Caldas). En el VAR estarán Leonard Mosquera (Antioquia) y Esnaider Pontón (Bogotá).

El sábado comenzará a las 4:10 p. m. con Alianza Valledupar FC frente a América de Cali en el Armando Maestre Pavajeau. Sebastián Toro (Caldas) será el central, con Alexánder Guzmán (Norte) y Andrés Nieto (Tolima) como asistentes; David Fuentes (Cesar) será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Luis Picón y Ferney Ossa, ambos de Antioquia.

Más tarde, a las 6:20 p. m., Jaguares FC se medirá a Junior FC en Jaraguay. Andrés Rojas (Bogotá) dirigirá el encuentro, acompañado por Juan Holguín (Bogotá) y Sebastián Bohórquez (Cundinamarca); Julio Hoyos (Córdoba) será el cuarto árbitro. Mauricio Pérez (Antioquia) estará en el VAR junto a Lisandro Castillo (Bogotá) como AVAR.

El cierre sabatino será a las 8:30 p. m. en el Atanasio Girardot, donde Independiente Medellín enfrentará a Atlético Bucaramanga. Jhon Ospina (Quindío) será el árbitro central, con Sebastián Vela (Bogotá) y Arbis Acosta (Guajira) como asistentes; Javier Villa (Antioquia) será el cuarto. En el VAR estarán Kéiner Jiménez (Cesar) y Jenny Torres (Bogotá).

El domingo abrirá a las 2:00 p. m. con Deportivo Pasto ante Cúcuta Deportivo en el Libertad. El juez será Wílmar Roldán (Antioquia), asistido por Deivy Guetio (Valle) e Iván Ballesta (Cundinamarca); Jonnathan Ortiz (Nariño) será el cuarto árbitro. Héider Castro (Bogotá) y John León (Caldas) estarán en el VAR.

A las 4:00 p. m., Águilas Doradas se medirá con Internacional de Bogotá en el Cincuentenario. Carlos Márquez (Bolívar) será el central, acompañado por Cristian Aguirre (Caldas) y Freddy Velasco (Cauca); Juan José Roldán (Antioquia) será el cuarto árbitro. Fernando Acuña y Mary Blanco, ambos de Boyacá, estarán en el VAR.

La jornada concluirá el domingo a las 8:30 p. m. con el clásico entre Deportes Tolima y Atlético Nacional en el Manuel Murillo Toro. Luis Delgado (Valle) impartirá justicia, con Richard Ortiz (Quindío) y Jair Pozos (Nariño) como asistentes; Nicolás Salazar (Tolima) será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Ricardo García (Santander) y Johan Castro (Bogotá).