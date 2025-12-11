Asamblea Dimayor: extranjeros, sistema de juego, Atlético Huila y más detalles

Se llevó a cabo este jueves 11 de diciembre la asamblea de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombianoen la que los presidentes de los 36 equipos que hacen parte del balompié nacional tomaron importantes decisiones de cara a la actividad de la temporada 2026.

Sistema juego del primer semestre de 2026

Teniendo en cuenta que en el 2026 se disputará la Copa del Mundo de la FIFA en Estados Unidos, Canadá y México, el sistema de campeonato de la Liga BetPlay sufrió modificaciones.

Para el primer semestre de 2026, la Liga BetPlay contará con 19 fechas en la fase todos contra todos, ya que se eliminó la jornada de clásicos.

La definición del título se registrará en el formato playoffs, por lo que no se jugarán los cuadrangulares.

Se estima que el campeón del primer semestre de 2026 se conozca el 5 de junio.

Para el segundo semestre regresan los cuadrangulares y la fecha de clásico.

Cuatro extranjeros inscritos y cuatro en cancha

Los directivos del Fútbol Profesional Colombiano aprobaron que cada equipo podrá inscribir en su nómina cuatro jugadores extranjeros y estos podrán sumar minutos al mismo tiempo en cada partido.

Anteriormente, solo podían estar tres en cancha en un mismo partido.

Cantidad de jugadores inscritos

En cuanto a la cantidad de jugadores inscritos, cada institución podrá contar con 25 jugadores profesionales en nómina más los juveniles que disputen los torneos federativos.

Lo anterior se determinó sin importantes si los equipos juegan o no torneo internacional.

El futuro de Atlético Huila

Una de las decisiones más importantes en la asamblea de la Dimayor tiene que ver con el futuro de Atlético Huila.

Los directivos aprobaron por decisión inánime el cambio de sede del equipo que tenía como base Neiva.

La nueva casa del Atlético Huila será Yumbo en el departamento del Valle del Cauca.