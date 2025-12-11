Falcao no pierde el tiempo: así entrena para confirmar su nuevo equipo

Con 39 años encima, Radamel Falcao García no quiere pensar en su retiro oficial como jugador de fútbol. El delantero salió de Millonarios después de no llegar a acuerdos para el segundo semestre de la Liga BetPlay 2025 y el club empezó a sentir su ausencia por los malos resultados. Carecieron de un delantero de ese liderazgo y envergadura, pero el futuro podría volver a juntarlos.

Vea también: Tenista francés recibió histórica sanción: no podrá jugar por 20 años

El Fútbol Profesional Colombiano entra en un momento en el que muchos equipos han tenido que tirar del profesionalismo de jugadores veteranos como Santa Fe con Hugo Rodallega, Adrián Ramos en América de Cali, Carlos Darwin Quintero ahora con Millonarios y Teófilo Gutiérrez con el Junior de Barranquilla. Falcao podría no cerrarle la puerta a regresar a la Liga BetPlay en un futuro.

Y es que, Falcao García no quiere decirle adiós al balompié y ya se mueve para confirmar en próximos días o semanas su nuevo equipo de alto rendimiento. El ‘Tigre’ quiere hacer la épica, estar en buena forma y por qué no, acompañar a la Selección Colombia para el Mundial.

LA PRETEMPORADA DE FALCAO GARCÍA PARA DEFINIR NUEVO EQUIPO

Después de estar en el sorteo de la Copa del Mundo, el samario volvió a dejar claro que no piensa en dar un paso al costado pese a su edad. En su cuenta de Instagram, el ‘Tigre’ subió un video en la pretemporada en una cancha sintética haciendo trabajos de velocidad e intensidad junto con un preparador físico que lo instruye para regresar a las competencias.

Le puede interesar: Los 5 jugadores de Nacional que se salvan en el 2025, según Carlos Antonio Vélez

Posteriormente, se le vio haciendo trabajos en gimnasio de resistencia y de fortalecimiento con pesas. Poco a poco se prepara en busca de nuevos retos. Su entrenamiento estaba acompañado de la siguiente frase, “Preparándome física, mental y espiritualmente para lo que se viene...”.









Su futuro sigue siendo una incertidumbre, pero todo parece indicar que buscará fichar por un equipo. Llegar con ritmo y con una pretemporada propia puede ser crucial para encajar nuevamente en un club. El arranque del 2026 será esencial para el colombiano.

Lea también: James sufre nuevo rechazo de club: “Lo que piensan es otra cosa”

Entre las opciones podría aparecer la Major League Soccer de los Estados Unidos como una posibilidad para el delantero samario que dejó claro que todavía tiene energía para seguir jugando en el más alto rendimiento. Habrá que esperar qué decisión tomará Falcao García para el 2026 y el posible destino que tendría.