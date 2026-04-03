Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la derrota de Millonarios con Jaguares

Millonarios puso en riesgo su lugar en el grupo de los ocho de la Liga BetPlay al perder en la fecha 15 en condición de visita con Jaguares de Córdoba.

Con este resultado, el equipo 'embajador' quedó parcialmente en la séptima posición con 21 puntos, a falta de que se complete la jornada.

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Los dirigidos por Fabián Bustos, que tienen calendario completo en la Liga BetPlay, podrían perder la casilla, si Internacional de Bogotá, Deportivo Cali o Atlético Bucaramanga ganan los encuentros que tienen pendiente.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

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1. Atlético Nacional - 31 puntos

2. Deportivo Pasto - 28 puntos

3. Deportes Tolima - 26 puntos

4. Once Caldas - 25 puntos

5. Junior - 25 puntos

6. América - 24 puntos

7. Millonarios - 21 puntos

8. Internacional - 21 puntos

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9. Llaneros - 20 puntos

10. Bucaramanga. 19 puntos

11. Deportivo Cali . 19 puntos

12. Águilas Doradas - 19 puntos

13. Santa Fe - 18 puntos

14. Medellín - 17 puntos

15. Fortaleza - 15 puntos

16. Jaguares - 14 puntos

17. Cúcuta - 12 puntos

18. Alianza - 12 puntos

19. Boyacá Chicó - 11 puntos

20. Pereira - 6 puntos