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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Medellín sobre América

Deportivo Independiente Medellín sigue con posibilidades de meterse a los playoffs de la Liga BetPlay.
Daniel Zabala
Deportivo Independiente Medellín
Futbolistas del Deportivo Independiente Medellín - 2026 // AFP

Deportivo Independiente Medellín mantiene vivas sus opciones de meterse al grupo de los ocho, después de derrotar este lunes 30 de marzo a América de Cali en partido válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay.

El equipo antioqueño protagonizó una increíble remontada al imponerse con marcador de 2-1, gracias a las anotaciones de José Ortiz.

Medellín hizo la heroica: le remontó y le ganó a América en la fecha 14

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Con el triunfo, Medellín llegó a 16 puntos, que le permiten ubicarse en la posición 14.

Por otro lado, América se quedó con 21 unidades en la sexta casilla.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay - fecha 14

1. Atlético Nacional - 30 puntos

2. Deportivo Pasto - 27 puntos

3. Junior - 25 puntos

4. Once Caldas - 24 puntos

5. Deportes Tolima - 23 puntos

6. América - 21 puntos

7. Internacional - 21 puntos

8. Millonarios - 20 puntos

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9. Bucaramanga - 19 puntos

10. Deportivo Cali - 19 puntos

11. Águilas Doradas - 19 puntos

12. Santa Fe - 18 puntos

13. Llaneros - 17 puntos

14. Medellín - 16 puntos

15. Fortaleza - 14 puntos

16. Cúcuta - 11 puntos

17. Alianza - 11 puntos

18. Jaguares - 11 puntos

19. Boyacá Chicó - 8 puntos

20. Pereira - 6 puntos

En esta nota

Liga Betplay Independiente Medellín América de Cali

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