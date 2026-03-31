Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Medellín sobre América

Deportivo Independiente Medellín mantiene vivas sus opciones de meterse al grupo de los ocho, después de derrotar este lunes 30 de marzo a América de Cali en partido válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay.

El equipo antioqueño protagonizó una increíble remontada al imponerse con marcador de 2-1, gracias a las anotaciones de José Ortiz.

Lea también Medellín hizo la heroica: le remontó y le ganó a América en la fecha 14

Con el triunfo, Medellín llegó a 16 puntos, que le permiten ubicarse en la posición 14.

Por otro lado, América se quedó con 21 unidades en la sexta casilla.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay - fecha 14

1. Atlético Nacional - 30 puntos

2. Deportivo Pasto - 27 puntos

3. Junior - 25 puntos

4. Once Caldas - 24 puntos

5. Deportes Tolima - 23 puntos

6. América - 21 puntos

7. Internacional - 21 puntos

8. Millonarios - 20 puntos

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9. Bucaramanga - 19 puntos

10. Deportivo Cali - 19 puntos

11. Águilas Doradas - 19 puntos

12. Santa Fe - 18 puntos

13. Llaneros - 17 puntos

14. Medellín - 16 puntos

15. Fortaleza - 14 puntos

16. Cúcuta - 11 puntos

17. Alianza - 11 puntos

18. Jaguares - 11 puntos

19. Boyacá Chicó - 8 puntos

20. Pereira - 6 puntos