Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Medellín sobre América

Deportivo Independiente Medellín mantiene vivas sus opciones de meterse al grupo de los ocho, después de derrotar este lunes 30 de marzo a América de Cali en partido válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay.
El equipo antioqueño protagonizó una increíble remontada al imponerse con marcador de 2-1, gracias a las anotaciones de José Ortiz.
Con el triunfo, Medellín llegó a 16 puntos, que le permiten ubicarse en la posición 14.
Por otro lado, América se quedó con 21 unidades en la sexta casilla.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay - fecha 14
1. Atlético Nacional - 30 puntos
2. Deportivo Pasto - 27 puntos
3. Junior - 25 puntos
4. Once Caldas - 24 puntos
5. Deportes Tolima - 23 puntos
6. América - 21 puntos
7. Internacional - 21 puntos
8. Millonarios - 20 puntos
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9. Bucaramanga - 19 puntos
10. Deportivo Cali - 19 puntos
11. Águilas Doradas - 19 puntos
12. Santa Fe - 18 puntos
13. Llaneros - 17 puntos
14. Medellín - 16 puntos
15. Fortaleza - 14 puntos
16. Cúcuta - 11 puntos
17. Alianza - 11 puntos
18. Jaguares - 11 puntos
19. Boyacá Chicó - 8 puntos
20. Pereira - 6 puntos