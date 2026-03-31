Medellín hizo la heroica: le remontó y le ganó a América en la fecha 14

Deportivo Independiente Medellín logró un heroico triunfo este lunes 30 de marzo al derrotar con marcador de 2-1 a América de Cali en partido válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay.

Yeison Guzmán marcó por los vallecaucanos, mientras que José Ortiz, con doblete, le dio la victoria a los antioqueños.

América controló el partido

En el primer tiempo, América de Cali sorprendió al controlar el partido, generar las opciones de gol más importantes y abrir el marcador.

Con Yeison Guzmán como máxima figura, los escarlatas dominaron el centro de la cancha para superar a la defensa de Medellín y exigir al guardameta Salvador Ichazo.

Mateo Castillo fue clave al desbordar constantemente por la banda derecha, mientras que Jan Lucumí y Rafael Carrascal surgieron como socios ideales de Guzmán.

La apertura del marcador se registró en el minuto 25 y fue obra de Yeison Guzmán.

Lea también Otra joya del FPC falleció en una trágica balacera en Medellín: era figura en España

El habilidoso mediocampista se asoció con Jan Lucumí para hacerse un espacio cerca al área rival y con un potente remate de media distancia logró el 1-0.

Medellín trató de reaccionar, pero la única opción de gol que pudo generar fue en los últimos minutos del primer tiempo con un disparo desviado de Hayen Palacios.

Medellín lo intentó y encontró la victoria

En el segundo tiempo, Medellín saltó al gramado del Atanasio Girardot con el objetivo de conseguir el empate.

Por otro lado, América se aprovechó del desespero del local para generar opciones de gol con los espacios que encontró en la defensa antioqueña.

Lea también David González se cansó y tomó decisión severa con 2 jugadores de América

Los dirigidos por Alejandro Restrepo intentaron generar peligro con la velocidad de Frank Fabra, Leyser Chaverra, y John Montaño, pero al acercarse al área de América no contaron con la precisión para definir.

América se replegó y cuando no pudo controlar el balón atacó con rápidos contragolpes, pero Yojan Garcés y Tilman Palacios no tuvieron la eficacia para marcar.

En el minuto 83, Medellín encontró el premio a su insistencia al lograr el 1-1.

Francisco Chaverra lanzó un centro desde el costado occidental el cual aprovechó José Ortiz para ganar en el salto a la defensa escarlata y conseguir el empate.

Cuando parecía que el partido terminaría igualado, Deportivo Independiente Medellín logró un agónico triunfo.

José Ortiz fue el gran protagonista al aprovechar un centro desde un tiro de esquina para superar la defensa de América y con un fuerte cabezazo poner el 2-1 final.

Con este resultado, Medellín llegó a 16 puntos, mientras que América se quedó con 21.

En la próxima fecha, los vallecaucanos recibirán a Bucaramanga y los antioqueños visitarán a Once Caldas.