Así sería la titular de Millonarios con el regreso de Falcao

Millonarios ya piensa en la temporada 2026 y, tras confirmarse este miércoles 7 de enero el regreso de Radamel Falcao García, empiezan a tomar forma las posibles decisiones tácticas del cuerpo técnico.

Con la llegada del máximo goleador histórico de la Selección Colombia, el delantero aparece como una opción clara para integrar el once titular, acompañado de varios refuerzos que ya fueron oficializados por el club.

¿Por qué Falcao debe pagar cuatro fechas de sanción?

Eso sí, Falcao no podrá jugar las primeras cuatro fechas de la Liga BetPlay, debido a la sanción que arrastra tras sus declaraciones contra la Dimayor luego de la eliminación ante Santa Fe en el primer semestre de 2025.

El encargado de gestionar este nuevo proyecto será Hernán Torres, quien se convierte en el tercer entrenador de Falcao en Millonarios, luego de haber trabajado con Alberto Gamero en 2024-II y con David González en 2025-I.

Mientras cumple la sanción, no se descarta que el Tigre sea convocado a última hora para los amistosos internacionales en Argentina frente a River Plate y Boca Juniors, pese a que inicialmente no figura en la lista de viajeros.

Pensando en el regreso de Falcao a la competencia oficial, Millonarios podría alinear un equipo con vocación ofensiva y experiencia en todas sus líneas.

Titular de Millonarios con el regreso de Falcao

La posible alineación titular del Embajador sería: Guillermo de Amores; Samuel Martín, Andrés Llinás, Jorge Arias y Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña y David Mackalister Silva; Beckham Castro, Leonardo Castro y Radamel Falcao García.

Este once le permitiría al equipo contar con equilibrio en la mitad del campo, amplitud por las bandas y una dupla de atacantes con gol y jerarquía en el frente de ataque.

Como alternativas importantes para el cuerpo técnico aparecen jugadores como Sergio Mosquera, Danovis Banguero, Stiven Vega, Carlos Darwin Quintero, Alex Castro y Jorge Cabezas Hurtado, quienes darían profundidad a la nómina a lo largo del semestre.