Oficial: Falcao jugará en Millonarios durante 2026-I

Millonarios hizo oficial este miércoles 7 de enero, a las 9:00 a. m., el regreso de Radamel Falcao García para la temporada 2026, en una noticia que sacudió al fútbol colombiano.

Luego de un semestre lejos del club, el delantero samario volverá a vestir la camiseta azul con el objetivo de cumplir su gran sueño: ser campeón con Millonarios.

El anuncio se venía cocinando desde un día atrás, cuando el club publicó en su cuenta de X un mensaje de expectativa acompañado de la frase “The last dance”, que desató la ilusión de los hinchas.

De esta manera, Falcao tendrá su segundo ciclo en Millonarios, tras haber pasado por el equipo entre 2024-II y 2025-I, periodos en los que el Embajador no logró llegar a la final.

De manera llamativa, en esos dos semestres los campeones fueron Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, los dos máximos rivales históricos del conjunto albiazul.

Durante el segundo semestre de 2025, Radamel Falcao García no tuvo equipo, pese a recibir algunas ofertas, y optó por esperar la posibilidad de regresar al club de sus amores.

Estadísticas de Falcao en Millonarios

En su primer paso por Millonarios, bajo la dirección técnica de Alberto Gamero y posteriormente de David González, el atacante disputó 29 partidos y anotó once goles.

Detalles del contrato de Falcao y fechas de sanción

Se estima que el máximo goleador histórico de la Selección Colombia firmó un contrato por seis meses, con la ilusión intacta de cerrar su carrera en alto.

Cabe recordar que Falcao deberá cumplir cuatro fechas de sanción, impuestas tras unas declaraciones contra la Dimayor luego de la eliminación ante Santa Fe en el 2025-I, por lo que su regreso a las canchas no será inmediato.