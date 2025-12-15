Atención Nacional; Leonel Álvarez advirtió a Bucaramanga y no garantiza su continuidad

Leonel Álvarez tuvo un 2025 lleno de emociones, pues dirigiendo al Atlético Bucaramanga asumió el reto de disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores, logrando un triunfo destacado en condición de visitante contra Racing, pero finalmente sin poder avanzar a los octavos de final.

El entrenador antioqueño de 60 años, que en este segundo semestre del año logró avanzar a los cuadrangulares y pelear por el cupo a la final de la presente Liga BetPlay, quiere seguir en el Atlético Bucaramanga, pero en las últimas horas ha dejado claro una importante condición para continuar allí.

Leonel Álvarez advirtió a las directivas del Bucaramanga

De acuerdo con información del periodista Arley Durán, en su programa de YouTube ‘Arley Deportes’, Leonel Álvarez tuvo una reciente reunión con las directivas del Atlético Bucaramanga y allí les dejó claro que si no le traen los refuerzos que pide se irá del club.

“Si a Leonel Álvarez no le traen ese central de experiencia que pide, si no le traen los cinco o seis jugadores que él quiere, hay una altísima posibilidad de que Leonel Álvarez no dirija a Bucaramanga, eso fue claro, lo dejó clarísimo en la reunión, al decirles: no me vayan a salir con jugadores distintos a lo que yo quiero porque me voy de acá”, explicó el periodista.

Nacional ya analiza posibles entrenadores para 2026

El deseo de muchos hinchas de Atlético Nacional es ver a Leonel Álvarez en el banquillo del cuadro ‘verdolaga’, por eso, lo que pase con el futuro del estratega antioqueño interesa bastante y podría cambiar los planes que tienen en las directivas del conjunto antioqueño.

Y es que, según reportes, Nacional ya analiza el posible regreso de Reinaldo Rueda luego de su salida de la dirección técnica de la Selección de Honduras, además, en territorio antioqueño también toma fuerza el estratega español Ángel López, quien sería el plan B.

De igual manera, el desenlace en la final de la Copa BetPlay será clave para saber el futuro de Diego Arias en el banquillo de Atlético Nacional, entrenador que viene sumando dudas tras la eliminación de la Liga BetPlay.