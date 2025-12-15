Arias le puso la presión a Nacional en final ante Medellín: "Este club tiene una energia especial"

Atlético Nacional se alista para lo que será la final de vuelta de la Copa Betplay 2025. El elenco dirigido por Diego Arias se medirá ante Independiente Medellín en un partido que tendrá un toque especial con la rivalidad entre los dos equipos más representativos del balompié antioqueño y tars el cerrado 0-0 en la ida.

En la previa del compromiso, el técnico del cuadro verdolaga habló de las sensaciones antes de definir el trofeo ante el rival de patio. Arias reveló cuáles serán los cambios en el desarrollo del partido respecto al juego de ida y las novedades en la nómina.

Importancia de jugadores como Cardona en la nómina

"Vamos a evaluar todos los jugadores para elegir la mejor titular. Tenemos jugadores de mucha calidad como Edwin Cardona, que más allá de los que hace dentro del campo, también es un ejemplo para los más jóvenes. Tenemos una nómina que nos aporta desde muchos lugares".

Mentalidad antes del partido

"Lo que pasa por la cabeza es lo que depende de nosotros. Cada detalle, cada momento, hacer lo mejor posible para el equipo que nos representa. Queremos acercar el título y hacer todo lo que esté en nuestras manos para conseguirlo".

Diferencia entre jugar una final como jugador a hacerlo siendo el técnico

"El jugador desde su rol enfoca la energía principalmente en como llegar bien. El entrenador tiene que hacer eso por 20 más los que quedan fuera de la convocatoria. Nacional tiene un gran cuerpo técnico y pensamos en hacer un trabajo para que los jugadores lleguen lo mejor posible a este tipo de partidos".

Ausencia de Andy Batioja

"Andy ha tenido algunos problemas de lesiones y eso no ha permitido que pueda jugar. Es un futbolista importante, con mucha capacidad, que confiamos mucho en él y seguramente va a seguir creciendo para tener muchos más minutos en el club".

En otras noticias

Importancia del partido y revancha tras una dura temporada

"Para cada quien puede ser una revancha según quién lo miré. Para nosotros es un título muy importante y estamos enfocados en hacer lo mejor para lograrlo y despedir el año con un título que signifique mucho para nuestra gente".

Desarrollo del partido y cambios respecto a la ida

"Pensábamos que el primer juego iba a tener pocos espacios. Siendo el último partido ambos equipos debemos buscar el resultado. Debemos estar atentos al planteamiento, los cambios en el partido y la forma que debemos atacar y defender dependiendo como ocurra todo".

Lo que representa esa final para Nacional y su hinchada

"Somos conscientes de lo que significa este título para nuestra hinchada y el club. Agradecemos estar aquí y sentirnos muy orgullosos de estar aquí. Sabemos que depende de nosotros hacer todo con entrega, con el mayor compromiso y hacer lo mejor para la hinchada que representamos".

El aura especial de Nacional en las finales

"Hay algo que es verdad y es que este club tiene una energía especial. La gente y sus jugadores siempre están esperando que algo bueno pase. Nosotros tenemos que refrendar eso con las pequeñas acciones para cuidarse, entrenarse y dar la talla en esos pequeños detalles que definen todo".

Por ahora, ambos equipos se alistan para lo que será la final de la Copa. Nacional y Medellín tendrán la vuelta de la serie este miércoles 17 de diciembre con el cuadro verdolaga haciendo como visitante.