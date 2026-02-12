Atlético Nacional vs Fortaleza EN VIVO HOY jueves 12 de febrero - Liga BetPlay 2026-I

Atlético Nacional vs Fortaleza se enfrentarán este jueves 11 de febrero en el estadio Atanasio Girardot, en compromiso correspondiente a la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-I.
El conjunto verdolaga llega con seis puntos en apenas dos partidos disputados, ya que tiene tres encuentros postergados en este arranque de campeonato. Pese a tener menos rodaje que la mayoría de sus rivales, Nacional ha sido efectivo en sus presentaciones y buscará mantener el rendimiento en casa.
Para el equipo antioqueño, este compromiso representa la oportunidad de seguir sumando y empezar a ponerse al día en la tabla, en medio de un calendario apretado que exigirá rotación y buena gestión física del plantel.
Por su parte, Fortaleza es duodécimo con siete unidades y el calendario al día, lo que le permite llegar con mayor continuidad competitiva. El equipo capitalino intentará dar el golpe en Medellín y consolidarse en la zona media de la tabla en esta Liga BetPlay 2026-I.
Atlético Nacional vs Fortaleza: cómo VER EN VIVO HOY jueves 12 de febrero
El partido Atlético Nacional vs Fortaleza, por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-I se disputará este jueves 12 de febrero a partir de las 20:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Win Play, también transmitirá el canal de YouTube de Deportes RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 18:30
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:30
España: 01:30
Bolivia y Venezuela: 19:30
Estados Unidos: 19:30 (D.C. y Florida) - 18:30 (Chicago) - 15:30 (Los Ángeles)
México: 17:30