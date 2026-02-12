Dimayor justificó por qué no se publican los audios del VAR

En medio de la creciente polémica por los errores arbitrales en el fútbol colombiano, el presidente de Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, se refirió en Win Sports a la razón por la cual no se publican de manera abierta y constante los audios del VAR, una petición reiterada por clubes e hinchas en nombre de la transparencia.

Las controversias recientes han reavivado el debate sobre la necesidad de hacer públicos los diálogos entre el árbitro central y el equipo del videoarbitraje, especialmente en jugadas determinantes. Para muchos sectores, la publicación total de los audios ayudaría a recuperar la confianza en el arbitraje.

En un principio, la intención fue divulgar la totalidad de las conversaciones del VAR. Sin embargo, con el paso del tiempo, solo se han compartido algunos fragmentos correspondientes a acciones puntuales, lo que ha generado cuestionamientos sobre los criterios de selección.

¿Por qué en la Liga BetPlay no se publican los audios del VAR?

Frente a esta situación, Zuluaga fue claro en su postura. “Poner el audio del VAR es ir en contra del árbitro que se equivocó y esto sería riesgoso en un país como el nuestro”, afirmó en Win Sports, aludiendo directamente al contexto social y de seguridad.

El dirigente argumentó que Colombia es un territorio con antecedentes de violencia, y que exponer de manera directa a un juez que cometió un error podría tener consecuencias personales delicadas. En ese sentido, planteó que la protección del árbitro también debe ser un factor a considerar.

Además, el presidente de Dimayor aseguró que se han tomado medidas para mejorar el nivel arbitral. “Se dobló la inversión en capacitación para los jueces y se doblaron los beneficios para ellos”, explicó, como parte de una estrategia para reducir fallas en el campo de juego.

Zuluaga agregó que el objetivo es que los desaciertos sean cada vez menos frecuentes. “Esperamos que cada día los errores humanos sean menores”, comentó, reconociendo que el margen de equivocación nunca desaparecerá por completo, pero que se trabaja para minimizarlo.

En medio del debate, también es pertinente recordar que la decisión de publicar o no los audios del VAR no depende directamente de la Dimayor. La Comisión Arbitral está ligada a la Federación Colombiana de Fútbol, entidad que tiene la competencia sobre el manejo del arbitraje.

Así, el tema sigue abierto en la agenda del balompié nacional: mientras clubes e hinchas insisten en mayor transparencia, desde la dirigencia se prioriza la protección de los jueces y el fortalecimiento interno del sistema, en un escenario donde la credibilidad del arbitraje vuelve a estar bajo la lupa.