Bombazo; José Enamorado estaría cerca de fichar por importante club argentino

Una de las grandes figuras que tuvo Junior en este segundo semestre del año fue sin duda el delantero José Enamorado, futbolista que sumó 8 goles y 4 asistencias en 25 partidos disputados en la Liga BetPlay que les voy recientemente al equipo ‘tiburón’ como campeón.

El atacante de 26 años, quien llegó a Junior en enero de 2024, podría salir del club en este mercado de fichajes tras su destacada actuación en este segundo semestre del año, considerado el mejor jugador de la liga tras haber anotado 3 de los 4 goles en la serie final ante Tolima.

José Enamorado estaría en el radar de histórico equipo argentino

De acuerdo con información mencionada en el programa 'La FM Más Fútbol' de RCN Radio, el exjugador de clubes como Orsomarso, La Equidad, Deportivo Cali, Real Cartagena e Independiente Santa Fe, estaría cerca de emigrar al fútbol del extranjero por primera vez en su carrera y podría arribar a un histórico del continente americano como River Plate, sin embargo, el periodista Juan Felipe Cadavid advirtió que no está confirmado el fichaje.

El conjunto dirigido por el técnico Marcelo Gallardo que actualmente tiene a dos colombianos en sus filas (Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño), recordando que el delantero Miguel Ángel Borja hace poco se despidió del club ‘Millonario’ luego de 3 años y media militando allí.

El valor en el mercado que tiene José Enamorado

El delantero nacido en el departamento del Atlántico ha tenido tan buen torneo que su nombre ha estado en la órbita de posibles jugadores que puedan ser tenidos en cuenta para el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Futbolista que según datos del portal Transfermarkt tiene un valor en el mercado de 1.8 millones de euros, una cifra que podría aumentar considerablemente tras la buena actuación que tuvo en la más reciente Liga BetPlayy sabiendo que el club que lo quiera fichar deberá acordar con Junior su salida anticipada al tener contrato con el ‘tiuburón’ hasta diciembre del 2026.