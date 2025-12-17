Enamorado le envió mensaje a Lorenzo tras coronarse campeón con Junior

El Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido que fue protagonizado por el Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla, duelo correspondiente a la final de vuelta de la Liga BetPlay 2025-II.

El partido presentaba un equipo ‘pijao’ con la obligación de proponer desde el primer minuto luego de la derrota 3-0 que sufrió en el partido de ida, una intención ofensiva que se demostró con llegadas de peligra sobre el arco defendido por el uruguayo Mauro Silveira.

Tolima tuvo un buen inicio de juego y pese a tener opciones de marcar, no tuvo la efectividad necesaria y terminó perdiendo el partido por 1-0, pues Junior aprovechó un contragolpe para el gol de José Enamorado al minuto 17 del compromiso.

José Enamorado, la gran figura de Junior en esta final

El atacante de 26 años (quien había anotado doblete en el juego de ida), fue demostrando en este torneo sus grandes habilidades, al final se lleva el rótulo de una de las grandes figuras del Junior, habló tras obtener el título y no ocultó la felicidad de su gran nivel individual.

“Primero que todo darle la honra a Dios, ganar una final con el equipo de mis amores, dedicarle esta medalla a mi esposa, mi mamá, mi hija y mi abuela, que viva Junior y vamos arriba”, empezó diciendo el delantero.

Su mensaje a Néstor Lorenzo

El mensaje de Ante la pregunta de sus chances de ir al Mundial 2026 con la Selección Colombia por su gran nivel y sabiendo que el técnico Néstor Lorenzo estaba en las graderías del estadio presenciando el partido, el delantero no ocultó el buen momento que vive con Junior.

“Yo creo que quedó demostrado (su buen nivel), vengo haciendo un trabajo humilde, he aportado a mis compañeros, solo tengo agradecimiento hacia Dios, este equipo siempre demostró su humildad y que estaba para grandes cosas”, aseguró Enamorado.