Bucaramanga perjudicó a Santa Fe para importante duelo de Liga Betplay

Cada vez falta menos para que llegue a su final la primera fase de la Liga Betplay y ahora se aproxima la fecha 14, en donde dos de los protagonistas serán Santa Fe y Bucaramanga, quienes se enfrentarán en el Estadio Américo Montanini.

El duelo se llevará a cabo el viernes 27 de marzo y será determinante para ambas escuadras, ya que llegan con la necesidad de sumar de a tres unidades para consolidarse dentro de los ocho mejores equipo y por lo cual desde Bucaramanga se habría confirmado que los hinchas del cuadro 'cardenal' no estarían presentes.

Lea también Delantero de América reveló el problema que hay con la idea de David González

Habrá cierre de frontera para el partido entre Bucaramanga vs Santa Fe

Bucaramanga y Santa Fe no pasan por su mejor momento en la Liga Betplay y ambos se encuentran de manera momentánea afuera de los ocho equipos que clasificarían a la siguiente instancia, por lo que el partido en el Estadio Américo Montanini será crucial.

El 'león' viene de ganar en condición de local ante Medellín, pero deberá ratificar su avance bajo el mando de Pablo Repetto auspiciando como visitante, aunque lo hará con una significativa desventaja, ya que los hinchas no podrán tener ingreso al escenario deportivo y ni siquiera a la ciudad.

Lea también Habrá cierre de fronteras para la hinchada de Santa Fe, en el partido vs Bucaramanga

Con el fin de evitar alteraciones del orden público y garantizar el desarrollo del partido en completa calma y paz, se tomó la decisión de llevar a cabo el cierre de fronteras, además del ingreso al escenario deportivo con alguna prenda alusiva al equipo de Bogotá.

La administración municipal aprobó el 25 de marzo las disposiciones de seguridad y atención de emergencias. Estas se basan en la normativa vigente y en el Plan de Seguridad, Atención de Emergencias, Logística y Aforo, con el objetivo prioritario de proteger la integridad de los asistentes.

En otras noticias: La razón por la que Sebastián Villa no fue convocado a la selección Colombia

¿Cómo llegan Santa Fe y Bucaramanga en la tabla de posiciones de la Liga Betplay?

El mejor posicionado es el equipo comandado por Leonel Álvarez, el cual se encuentra en la novena casilla con 19 unidades. Mientras que la escuadra de Repetto está en el puesto 13 con 15 puntos, una diferencia no tan amplia que se podría llegar a definir en el partido del 27 de marzo.