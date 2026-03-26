Delantero de América reveló el problema que hay con la idea de David González

Terminó la fecha 13 de la Liga Betplay en donde los encargados de cerrarla fueron América de Cali y Llaneros en el Estadio Pascual Guerrero, escenario deportivo que fue testigo de cómo ambas escuadras se repartían los puntos al empatar 0-0.

El duelo no tuvo emociones en el transcurso de los 90 minutos a excepción de la expulsión de Cristian Tovar en el cierre del duelo. El cuadro 'escarlata' fue el que más intentó y que remates hizo, pero la pelota no quiso entrar, por lo que Daniel Valencia salió bastante frustrado del campo de juego y habló sobre el problema que estaba ocurriendo.

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Daniel Valencia habló sobre el problema en América

América ha venido bajando su rendimiento con el pasar de los partidos, el desgaste físico ya está cobrando factura y la definición está siendo escasa, tal como se evidenció en el duelo ante Llaneros.

La 'mechita' se apagó frente a toda su gente y los delanteros no pudieron encontrar el camino del gol en el transcurso del partido, lo que desató frustración en los hinchas, pero también en los propios atacantes.

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El sistema táctico que ha implementado David González ha venido siendo neutralizado por sus rivales y en el campo de juego los goleadores son los que sufren, tal como dio a conocer el ecuatoriano, Daniel Valencia, quien no salió contento porque las pelotas no le están llegando y el esfuerzo que tiene que hacer es cada vez mayor.

"No supimos concretar las oportunidades que tuvimos, no quiso entrar el balón, pero vamos a prepararnos para lo que se viene. No me están llegando los balones, estoy tratando de buscar para reencontrarme con el gol, pero voy a seguir trabajando de la mejor manera".

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Próximo partido de América en la Liga Betplay

El siguiente duelo en donde Daniel Valencia podría llegar a sumar minutos con el cuadro 'escarlata' sería el 30 de marzo, en el Estadio Atanasio Girardot, contra Independiente Medellín. Este duelo corresponde a la fecha 14 y se podrá ver a partir de las 18:10 hora local.

¿Cómo le ha ido a Daniel Valencia con América?

El ecuatoriano de 30 años arribó a la 'mechita' en la presente temporada y ya ha podido jugar en nueve ocasiones, incluyendo Copa Sudamericana. Además, se ha reportado con tres anotaciones en el transcurso de más de 500 minutos dentro del terreno de juego.