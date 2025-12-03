Bucaramanga reaccionó al ascenso del Cúcuta y calentó el clásico: "Llegó tarde"

Este martes 2 de diciembre se definió todo para el Cúcuta Deportivo que logró dejar el pasado atrás y selló su pasaje para volver a jugar en la primera división de Colombia. El club no descendió por temas deportivos, pues, la crisis administrativa acabó con todo y la DIMAYOR decidió desafiliar al club cucuteño y quitarle el reconocimiento deportivo por falta de pagos.

Cristian ‘Jopito’ Álvarez fue el jugador determinante en un partido extraño por el dominio total del Cúcuta que se estrelló con la resistencia de Kevin Cataño en los lanzamientos desde el punto penal y fue el argentino quien acabó con la sequía de cuatro años.

Atlético Bucaramanga, que sigue peleando por sellar la clasificación a la final de la Liga BetPlay estaba atento a la situación del Cúcuta Deportivo. El Clásico del Oriente ya es una realidad después de las derrotas del cuadro cucuteño en 2020 y ambas instituciones intercambiaron palabras en las redes sociales calentando lo que será el 2026.

LA REACCIÓN DEL BUCARAMANGA EN LAS REDES SOCIALES TRAS EL ASCENSO DEL CÚCUTA

Cúcuta mantiene la ventaja en el historial con más de 75 victorias en el Clásico del Oriente y quiere seguir estirando la estadística en el 2026 cuando se vean las caras en las jornadas de los clásicos. Bucaramanga que enfrentará al Tolima en la quinta fecha de los cuadrangulares reaccionó al ascenso de su acérrimo rival esperando próximamente ese vibrante encuentro entre dos tradicionales e históricos.

Acabó la espera de cuatro años desde que desafiliaron al Cúcuta y cinco años desde la última vez que hubo un Clásico del Oriente. Bucaramanga ya retó al ‘Motilón’ en las redes sociales con un mensaje de felicitación, pero con un tono de rivalidad de por medio.

Bucaramanga escribió en redes, “felicidades al Cúcuta por su ascenso a primera. El ascenso llegó... tarde. El clásico también. ¡Nos vemos en la cancha!”, fue el mensaje de bienvenida con el que empiezan a calentar todo.

Ese “llegó... tarde” alude a la espera de cinco años desde el último encuentro entre rivales y una lucha de tres años desde que el cuadro cucuteño regresó a la competencia deportiva, pero con la realidad de la necesidad de ascender.

Por su parte, el Cúcuta no se quedó de brazos cruzados después del mensaje de felicitaciones, pero retador de cara a una nueva historia del Clásico del Oriente. Los ‘Rojinegros’ respondieron, “gracias, a veces las cosas llegan tarde, tú lo sabes. Nos vemos en la cancha”.

Con ese mensaje aludían a los 75 años que tuvieron que pasar para que el cuadro bumangués saliera campeón. Una sequía que terminó acabando en el primer semestre del 2024 cuando superaron a Santa Fe.