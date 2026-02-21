Bucaramanga vs Cali EN VIVO HOY sábado 21 de febrero - Liga BetPlay 2026-I

Este sábado 21 de febrero, en la tarde, Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali se enfrentarán en el estadio Américo Montanini, en compromiso válido por la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-I.

Los Leopardos llegan ubicados en la sexta posición con 10 puntos y una diferencia de gol de +6, números que reflejan un arranque sólido y que los tienen dentro del grupo de equipos que pelean por consolidarse en zona de clasificación.

Por su parte, los azucareros son séptimos, también con 10 unidades, aunque con una diferencia de +3, lo que convierte este enfrentamiento en un partido clave para inclinar la balanza en la tabla y ganar terreno en la recta inicial del campeonato.

Se espera un compromiso parejo en Bucaramanga, con dos equipos que entienden la importancia de sumar en esta etapa del torneo, donde cada punto empieza a marcar diferencias pensando en la clasificación a los playoffs.

Bucaramanga vs Cali: cómo VER EN VIVO HOY sábado 21 de febrero

El partido Bucaramanga vs Cali, por la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-I se disputará este sábado 21 de febrero a partir de las 16:10 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Win Play, también transmitirá el canal de Youtube de Deportes RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 16:10

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:10

España: 23:10

Bolivia y Venezuela: 17:10

Estados Unidos: 17:19 (D.C. y Florida) - 16:10 (Chicago) - 13:10 (Los Ángeles)

México: 15:10